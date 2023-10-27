李克強妻子是大學教授！曾赴美國當訪問學者 結縭40年低調陪伴
中國國務院前總理李克強今（27）日凌晨0點10分，因心臟病突發於上海逝世，享壽68歲。李克強與妻子程虹結縭40年，育有一女，程虹是北京首都經貿大學的外語系教授，曾赴美擔任訪問學者，翻譯和著作等身，為人低調，幾次陪同李克強外交出訪時憑藉著流利英語與大方態度獲得好評。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，程虹1957年出生於河南鄭州，大學畢業後1982年到清華大學進修，經過友人介紹與李克強相識，兩人在1983年便結為連理。
程虹曾於1995年到美國布朗大學當訪問學者，完成學業後就在首都經貿大學前身的北京經濟學院外語系任教，程虹致力於推廣美國自然文學，曾翻譯出版多部美國自然文學經典著作，包括《尋歸荒野》、《醒來的森林》、《遙遠的房屋》、《心靈的慰藉》等等。
李克強展開仕途後，先後赴河南、遼寧等地任職，夫妻分居近10年。程虹一直專注在校園生活，保持低調，作風不像「官夫人」更像是一位普通的學術人員。
據稱，首都經貿大學曾想讓程虹升任系主任等更高階的職位，但被程虹婉拒，不希望被外界說是「妻憑夫貴」，只想專注在學術事業，遠離社交應酬。
由於夫妻倆的英語能力都極佳，據稱李克強與程虹在家會用英語交談。在幾次陪同李克強出訪海外時，程虹流利的英語與婉約大方的態度，加上對於國外環境的熟悉，讓她獲得不少好評。