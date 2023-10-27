大學生遭無卡分期詐騙！教育部：9校淪陷89生遇害、請各校協助
針對中部大學生遭新型態無卡分期契約詐騙案件，教育部今（27）日指出，於近期有接獲逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學共計9校，校安通報14件，計89人。針對已報案個案，警方刻正追查、檢具相關資料報請地檢署指揮偵辦中，教育部亦請各該學校積極協助受詐騙個案學生。
記者李琦瑋／台北報導
中部多所大學傳出淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂，學生遭不肖人士詐騙，謊稱購買手機、筆電等3C產品，並填寫10萬元無卡分期契約，即可賺取現金，結果不但被融資公司催討債務，還害同學也被騙。逢甲大學今天證實，10月接獲學生通報，通報人數近百人，此案已進入專案調查，校方也發通知信提醒學生勿受詐騙。
教育部表示，已透過大專校安聯繫群組，請各大專校院立即進行校內清查，如有疑似個案，應及時通報。教育部籲請學生提高警覺，如有遭遇此情形，應盡快向學校反應並盡快向警方報案。
教育部將請大專校院加強運用多元化宣導管道，提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料及謹慎使用第三方支付平臺，避免協助他人領取金錢，以防落入詐欺集團洗錢的陷阱。