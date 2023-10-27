宜蘭轉運站新站明日開始營運 設汽車、機車停車位及餐飲服務
於原址擴大興建的宜蘭轉運站新站今（27）日舉辦啟用典禮，並於明日開始營運。新站1樓除設有商店、哺集乳室、親子廁所、無障礙照護床等友善設施外，地下並設有汽車停車格95格，另有包含地下、地面機車停車位共888格，搭載車牌辨識、電子票證收費及在席偵測等智慧停車服務系統，搭配計程車排班區、民眾接送區、市區公車、人行步道等多種交通動線，提供民眾更為舒適的候車及停車空間。
記者吳嘉億／綜合報導
宜蘭縣政府交通處表示，自雪隧開通以來，宜蘭轉運站肩負宜蘭市的國道客運及市區客運轉運樞紐，每年服務多達300萬旅次，因原址舊有宜蘭臨時轉運站站內空間及設備逐漸飽和不敷使用，為提供縣民及旅客更舒適轉乘空間並配合周邊都市開發，爭取中央前瞻基礎建設及公路公共運輸多元推升計畫補助，核定總經費5億2,400萬，於原址擴大興建地上地下各兩層建築物，2020年9月開工，於今年10月完工啟用。
宜蘭縣政府交通處說明，宜蘭轉運站新站明日正式營運，相關國道客運、市區公車各路線將於新轉運站停靠，汽機車停車場及計程車搭乘處等相關服務設施也改到新站提供服務；後續站內各項旅客餐飲服務廠商將在同步整備後陸續進駐，提供民眾更好的乘車空間及服務。