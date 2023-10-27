爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

宜蘭轉運站新站明日開始營運　設汽車、機車停車位及餐飲服務

▲宜蘭縣長林姿妙及民代出席宜蘭轉運站新站啟用剪綵。（圖 ／宜蘭縣政府交通處提供）。
▲宜蘭縣長林姿妙及民代出席宜蘭轉運站新站啟用剪綵。（圖 ／宜蘭縣政府交通處提供）。

記者吳嘉億／綜合報導

於原址擴大興建的宜蘭轉運站新站今（27）日舉辦啟用典禮，並於明日開始營運。新站1樓除設有商店、哺集乳室、親子廁所、無障礙照護床等友善設施外，地下並設有汽車停車格95格，另有包含地下、地面機車停車位共888格，搭載車牌辨識、電子票證收費及在席偵測等智慧停車服務系統，搭配計程車排班區、民眾接送區、市區公車、人行步道等多種交通動線，提供民眾更為舒適的候車及停車空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宜蘭縣政府交通處表示，自雪隧開通以來，宜蘭轉運站肩負宜蘭市的國道客運及市區客運轉運樞紐，每年服務多達300萬旅次，因原址舊有宜蘭臨時轉運站站內空間及設備逐漸飽和不敷使用，為提供縣民及旅客更舒適轉乘空間並配合周邊都市開發，爭取中央前瞻基礎建設及公路公共運輸多元推升計畫補助，核定總經費5億2,400萬，於原址擴大興建地上地下各兩層建築物，2020年9月開工，於今年10月完工啟用。

宜蘭縣政府交通處說明，宜蘭轉運站新站明日正式營運，相關國道客運、市區公車各路線將於新轉運站停靠，汽機車停車場及計程車搭乘處等相關服務設施也改到新站提供服務；後續站內各項旅客餐飲服務廠商將在同步整備後陸續進駐，提供民眾更好的乘車空間及服務。

▲原址擴大興建的宜蘭轉運站新站完工開始營運。（圖 ／宜蘭縣政府交通處提供）。
▲原址擴大興建的宜蘭轉運站新站完工開始營運。（圖 ／宜蘭縣政府交通處提供）。

宜蘭22校雙語星級教育認證　林姿妙讚提升學生國際視野

今晚低溫探18度！台北、宜蘭週末「雨神發威」　轉晴回溫要等下週

宜蘭17車連環撞！轎車駕駛搶救不治　疑肇事大貨車煞車不及釀禍

快訊／東部海域規模6.2地震！北部震度3級搖超久　宜蘭國家級警報

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞