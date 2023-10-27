爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

侯友宜嗆藍白合「我說了算！」孫大千：錯了是朱立倫說了算

▲侯友宜今日談及藍白合時說，「要嫁要娶不是媒人（朱立倫）說了算，是我說了算！」（圖／資料照片）
▲侯友宜今日談及藍白合時說，「要嫁要娶不是媒人（朱立倫）說了算，是我說了算！」（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（27）日提及藍白合時說，「在政黨協商中，我是最重要的角色，不是你要不要排除我，要嫁要娶不是媒人說了算，是我說了算！」前立委孫大千認為，侯友宜說錯了。藍白的整合過程中，國民黨是朱立倫說了算，而不是侯友宜說了算。朱立倫可以謙虛的表示自己是媒人，但是侯友宜應該要分清楚，自己只是藍白合𥚃的當事人，但是並不是主角。

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孫大千進一步分析說，因為所謂的藍白合，是國民黨和民眾黨的整合，其中包含了總統大選、立委選舉，以及未來聯合政府的運行模式。也就是說，這本來就是一個黨對黨的協商過程。既然如此，朱立倫主席和柯文哲主席才是真正的主角。

孫大千表示，當黨對黨的談判得到了初步的結果，按照國民黨的機制，黨主席應該要向中常會報告取得同意，甚至要召開臨時全國黨代表大會。就算是國民黨提名的總統候選人，經過臨時全國黨代表大會的同意，也可以進行調整。侯友宜既然是國民黨提名的總統候選人，就應該要尊重國民黨的決策機制，不要把候選人當成了黨主席，更不要把競選辦公室變成了黨中央。

孫大千說，時間已經進入倒數計時，請侯友宜競選辦公室先收回不切實際的民主初選，回歸國民黨行之有年的全民調初選機制，由朱立倫代表國民黨，盡快與民眾黨展開整合協商。否則，誰才是藍白整合真正的絆腳石？大家就心知肚明了

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