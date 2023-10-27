桃園捷運綠線3項全國首創工法　張善政：力拚117年通車至G08站

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捷工局長劉慶豐表示，捷運綠線GC03標工程金額達190億元，自108年7月動工後進度已達40%，為克服中正路僅15公尺的路幅限制，創造全國最大潛盾機、首創分離式月台及G07站最深開挖車站3項紀錄。為祈求工程順利和沿線居民出入安全，今天在大廟景福宮祈福，期盼捷運綠線能順利完工，提供市民搭乘優質及便利的捷運。
捷工局指出，捷運綠線地下施工所行經的市區路段，不論在八德區或是桃園區，大多僅有15到20公尺的寬度，八德區部分管線問題加深施工困難度，桃園區中正路從桃園車站到慈文路口約2.4公里長，只有15公尺寬，為解決問題，工程單位提出3項全國首創工法。
捷工局表示，首先這次工程創造全國最大潛盾機部分，在藝文特區往桃園車站出發時，進入僅15公尺寬的中正路前，由水平鑽掘旋轉成上下立體疊式配置，且為解決疊式所產生的逃生問題，採用國內最大、直徑達8.38公尺的潛盾機開挖隧道，不僅隧道內可容納捷運車輛外，也一併設置消防及逃生空間，解決逃生空間問題。
第二，首創分離式月台部分，因鄰近桃園夜市（G09站）及舊永和市場（G08站）的路幅過小，無法在道路下方設置車站，因此只能在道路旁設置車站，再利用聯通道連接車站與隧道，而有國內首創的分離式月台，除克服道路困境外，同時也有效降低對民房及交通的影響。
第三，最深開挖車站部分，因到達桃園車站（G07站）時，採鐵路在上、捷運在下的垂直配置，再加上2台潛盾機直徑達8.38公尺，又是立體上下疊式，桃園共構站須設置地下5層樓，整體開挖深度為國內最深，高達40公尺。
劉慶豐指出，此次發進的中園潛盾機，在工作期間皆會在地底下30到40公尺處鑽掘約2.6公里長的隧道，直至114至115年到達桃園車站。同時，桃園景福宮已有近300年歷史，為桃園重要的信仰中心，因其位置在捷運綠線穿越位置上，為避免隧道鑽掘直接從下方穿越，施工團隊採雙曲線繞行方式避開，也會即時監控，確保施工期間大廟景福宮安全無虞。
捷工局表示，今年底前桃園段4台潛盾機全數完成發進，目前2台傳統圓潛盾機在貫通蘆竹到桃園區間隧道後，已往G11站鑽掘，預定113年到達G10站。
市府除了115年優先完成捷運綠線G11以北共7個車站的通車任務外，今天2台國內口徑最大的潛盾機也往桃園車站發進，張善政也期勉工程團隊力拚117年讓桃園捷運綠線通車至G08站，逐步實現全線通車目標。