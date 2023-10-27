中秋後整肅成真？李克強因心臟病猝逝　財經網美：還不明白嗎快走

曾喊「人在做天在看」！李克強猝逝　卸任前與習三度「黨內互打」

▲中國國務院總理李克強（右）完成任內最後一次政府工作報告，會議結束後，習近平和他握手。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院總理李克強（右）完成任內最後一次政府工作報告，會議結束後，習近平和他握手。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國務院前總理李克強27日突然傳出在上海因心臟病猝死，掀起國際議論外，也引發外界懷疑，而有關他與習近平過去在政壇上的鬥爭也再度成為議論焦點。

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據中國官媒《央視新聞》消息，中共前政治局常委、國務院前總理李克強近日在上海休息，26日心臟病突發，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海去世，終年68歲。訃告後發。

由於李克強在中國高官中年紀不算大，突然因病去世，也讓外界聯想到中國政壇內鬥。《大紀元》報導指出，在今年3月中共兩會召開期間，多個習近平和李克強的言行細節都被認為是習李互相對打。

報導引述《新華社》在3月6日的報導，習近平與民建工商聯界政協委員開會時的講話時，稱「我們的一些政策，搞好了是改革的成功，搞不好就可能是腐敗的痛點。」習近平當時舉例「放管服」改革，指出「放了以後，管跟上沒有？服到位了沒有？光放不管不行，跟著就要爆雷。」而「放管服」改革，就是簡政放權、放管結合、優化服務的簡稱。這是中共十八大之後，李克強在2015年提出和力推的行政體制改革概念。

旅美中國作家、政論家陳破空當時分析指出，習近平這些話肯定是對李克強不滿，習近平要消除李克強在政府內的影響，但他又不方便直接說要「肅清李克強的流毒」。

另外，在中共十四屆全國人大會議開幕當天，李克強發表任內最後一次政府工作報告，只花了約1小時，他與同為「團派」的全國政協主席汪洋都將「裸退」，被視為中共「一個時代」結束的象徵。相關影片也顯示出，習近平和合作10年的李克強握手，但時間短暫，且過程中習近平似乎未目視李克強，握完手後還直接轉身就走。

陳破空表示，習近平和李克強是勢均力敵的黨內政敵，李克強做完報告的時候獲得台下的掌聲37秒，但習近平跟他握手只有一秒鐘。

而中共政協和人大會議開幕之際，曾有一段畫面顯示，李克強在與國務院工作人員告別時，喊話「人在幹，天在看，蒼天有眼」，影片流出，在網路瘋傳，紛紛嘲諷「說給誰聽」。當時有評論人員顏純鉤認為李克強現場發揮，他為自己辯護，與習近平劃一條界線，習是習，李是李，雖然都攪在一起，但還好有天在看。


先前曾有外媒引述中共官員的說法，指出習李兩人對抗疫、經濟政策不同調，導致內部官員不太知道該聽誰的，甚至影響中國國家發展步調。在2021年中共兩會期間，李克強在「政府工作報告」中提到有關「確保不發生規模性脫貧」的言論，疑似踩到習近平的「運動式脫貧」的痛點，而被官媒改成「確保不發生規模性返貧」，引發人們對習李不合的揣測。


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