特企／萬聖節來辛普森主題快閃店打卡　神復刻經典場景！

辛普森主題快閃店經典再現 等比原版公仔現身信義A11
辛普森主題快閃店首站於(27)日在信義A11正式登場，陸續將進駐南西誠品、南紡夢時代。相信辛普森迷們都對《辛普森家庭》中全家坐在客廳沙發上的畫面再熟悉不過，CACO將經典畫面原封不動重現，除此之外現場同步展示《辛普森家庭》1:1等比原版公仔，相信絕對不會讓辛普森迷們失望。
萬聖節風格潮流單品 暖呼呼陪你過秋冬
CACO第二波潮流新品設計融入萬聖節元素，不論是被X光機照射的透視霸子、溜滑板的骷髏霸子，或是坐在沙發上的骷髏荷馬一家，皆圍繞著萬聖節風格。迎接秋冬到來，除了經典T-Shirt，多款大學T及帽T上處處可見《辛普森家庭》經典角色，目前全系列已於CACO官方網站及全台門市開賣，即日起於全台快閃店櫃位消費任意辛普森系列商品(不限金額、不包含襪子)即送風格海報乙張(不挑款)，官網連結。
全台快閃店資訊一次看 風格大使U:NUS寵粉UNi們無極限！
CACO辛普森家庭主題快閃店資訊：
10/27(五)-11/09(四)信義A11
11/14(二)-11/30(四)中山南西誠品
12/18(一)-1/1(一)南紡夢時代
我是廣告 請繼續往下閱讀
合照活動：10/27-10/28 13:00前於A11快閃店消費滿$3,000即可獲得抽獎券(可累贈），10/28當天抽出15名可與風格大使U:NUS合照
優質好禮：10/27-10/28 13:00前於A11快閃店消費滿$3,000即可獲得抽獎券(可累贈），10/28當天抽出2名獲得神秘優質好禮(親簽周邊)
風格海報：於期間活動消費辛普森系列(不限金額、不包含襪子)並追蹤CACO社群即可獲得風格大使海報乙張
折扣活動：滿$1,500折$150，滿$3,000折$300，可累折(10/29起)
中山南西誠品快閃店限定折扣及活動一次看：
親簽好禮：凡於店內消費滿$3,000即獲得抽獎券，12/1抽出10名獲得U:NUS親簽拍立得及親簽海報
風格海報：於期間活動消費辛普森系列(不限金額、不包含襪子)並追蹤CACO社群即可獲得風格大使海報乙張
折扣活動：滿$1,500折$150，滿$3,000折$300，可累折