Netflix 11月片單／《此時此刻》、真人《魷魚》來了！6部將下架
11月即將到來，Netflix準備豐富的片單與強檔作品陪伴大家度過11月，年度強檔非典型愛情影集《此時此刻》集結黃金卡司，將帶給大家10種不一樣的愛情故事；朴寶英新戲《精神病房也會迎來清晨》是療癒系代表；韓孝周將在《信徒2》大開殺戒；讓想像變成現實的《魷魚遊戲：真人挑戰賽》也將上線；Netflix兒子宋江將帶著新作《與惡魔有約》與全球觀眾見面，不僅如此，《日落豪宅：第7季》、大衛芬奇《殺手》、《王冠：第6季第1部》接續上檔！
記者楊穎軒／綜合報導
另外，《他其實沒有那麼喜歡你》、《魔比斯》、《藍色海洋的傳說》、《黃飛鴻之南北英雄》、《狙擊生死線》、《戀愛島：美國篇：第1季 》6部作品將下架。
《此時此刻》（At the Moment，11月10日上線）
Netflix《此時此刻》是一部發生在台灣的故事選集，描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起10種遇見愛情的故事。
由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷，邀來《華燈初上》金鐘編劇杜政哲執筆，聯合總導演連奕琦，更集結4位導演吳宗叡、高炳權、黃綺琳、黃婕妤，強強聯手打造下半年「非典型」的都會愛情選集影集，10個單元、10種愛情故事，在出乎意料的瞬間，發生唯美的愛情篇章，任一集數都能有不同的療癒情節。
《此時此刻》除了意想不到的愛情發展，更有意想不到的華麗選角安排，涵括影視主持三大領域黃金卡司，王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於臺灣都會的10種愛情故事。
《精神病房也會迎來清晨》（Daily Dose of Sunshine，11月3日上線）
「我們都曾在白晝與黑夜之間迷離遊走。」
一位在精神病房值班的善良護理師不畏艱難，傾盡心力為她照顧的病患帶來一絲曙光。護理師多恩初次接觸飽受心魔所苦的病人，逐漸發覺他們深藏的苦痛與故事，而新生活有點混亂、有點忐忑，但絕對充實。我們是否終能走出黑夜，迎來另一個清晨？
Netflix《精神病房也會迎來清晨》由《殭屍校園》導演李在奎執導及《摸心第六感》編劇李楠圭聯手打造，由《大力女子都奉順》朴寶英、《三十九》延玗臻、《寄生上流》李姃垠主演。《精神病房也會迎來清晨》改編自漫畫家李羅河的同名漫畫，聚焦護理師「鄭多恩」，在精神病房中與病人們之間的故事。
《信徒 2》（Believer 2，11月17日上線）
「李老師還活著。」第30天，冰天雪地驚傳一聲槍響，不為人知的真相尚待挖掘，這場戰鬥還沒落幕。一名鍥而不捨的警探持續追查亞洲最大販毒集團背後的真相，及其神出鬼沒的老大，打算徹底了結彼此的舊帳。
在這部犯罪動作片中，刑警元好（趙震雄 飾）與惡勢力宣戰，捨命繼續追捕李老師、下落不明的樂（吳承勳 飾）、再度現蹤的布萊恩（車勝元 飾），還有從中國來善後的大刀（韓孝周 飾）。
《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge，11月22日上線）
史上最顛覆人性的遊戲成為現實！《魷魚遊戲：真人挑戰賽》即將來臨！
456位玩家角逐456萬美金，最後只有一人能夠獨得。風靡全球的影集推出真人挑戰賽，除了原作中的遊戲，還有全新關卡等著參賽者。
面對高額獎金的誘惑，這些來自世界各地的人是否會在遊戲中做出什麼樣的行為，究竟是虛構的故事更精彩、還是現實更精彩？讓我們在11月22日一同期待！
《與惡魔有約》（My Demon，11月24日上線）
《與惡魔有約》描述一個人類與跨物種共生的世界，由宋江飾演的惡魔在一夜之間失去所有能力，但在遇見由金裕貞飾演的財閥後能力卻奇蹟似的逐漸恢復，兩人踏上找回能力的旅程。當他們一起踏上這段旅程時，浪漫的火花與化學元素開始在他們兩人之間悄悄展開。
其他強檔作品還有《呼喚奇蹟的光：迷你影集》11月2日上線、《日落豪宅：第7季》、《席維斯·史特龍：不只是傳奇》、《泳不放棄》、《裁縫師之家：第3季》11月3日上線、《殺手》11月10日上線、《王冠：第6季》第1部11月16日上線、第2部12月14日上線、《史上最狂聖誕！》、《愛很真水很深》11月16日上線、《魯斯汀》11月17日上線、《想談一場韓劇般的戀愛》11月28日上線、《變身沃買尬》、《醉爆特攻隊》11月30日上線。
動畫片部分，《鬼武者》11月2日上線、《藍眼武士》11月3日上線、《畢業有蜥望》11月21日上線、《陰陽師》11月28日上線、《壞蛋聯盟：壞壞過聖誕》11月30日上線。