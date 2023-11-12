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跨世代／政治小白怎參政？陳方隅：多關心政策議題別冷漠

記者李詠平／專題報導

20241月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年1115日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

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不少人只有在選舉期間，才開始關心政治議題，但其實政治就體現在日常生活中，且與每個人都息息相關。現任教於東吳大學政治系的陳方隅，就曾創辦政治科普的網站，並積極參與國際和外交議題的討論，同時他也關注青年在社會上的困境和權益。

陳方隅建議青年如果想參與政治，第一步，可以從搜集相關資訊開始，像是網路或podcast 取得都很容易；至於主題，陳方隅建議可以從自己關心的議題開始，他以寵物議題為例，如果民眾對寵物議題有興趣，可透有相同理念的公民團體，了解寵物相關的政策或法案，甚至可進一步參加實體活動。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。

👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。


●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

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