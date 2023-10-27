量販秋季酒展開跑！夢幻粉紅酒「333元開喝」　紅白葡萄酒買2送1

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包含了歐美現正流行的粉紅酒，像是義大利閃耀粉紅氣泡酒、尼德堡5600創始系列、智利之星、澳洲夏迪郵票都是買2送1的酒款；還有任選3件999元的紅白酒，包括法鬥葡萄酒、西班牙藍衣紅白酒，還有台灣限定的「French dog紫帽紅葡萄酒」，換算下來單瓶333元。家樂福VIP會員單筆購買葡萄酒滿5000元送1000元現金折價券；購買葡萄酒系列單筆滿15,000元加贈星巴克蛋捲禮盒限量兌換。
家樂福表示，本次酒展搭配義大利週檔期同步開跑，預估可帶動酒類業績成長20%，今日酒展開跑首日，早上7點賣場已經出現排隊潮，單日上午業績破百萬。賣場各品牌有超過10家以上酒商大方開酒提供試飲，不少顧客動用1～2台推車，狂搬整箱先囤貨。
同時，家樂福義大利週以4大主題深度探訪義大利美食，包含百年經典品牌、工藝傳承、當地超市熱賣、100%原產地，精選推出超過300款義大利進口商品，比上一波更多60件新品與30多款獨家上架，統計至10月前，義大利進口商品已創下5億元銷售佳績，預估靠著義大利週開跑可再成長10％以上。
同時，大潤發即起至11月23日舉辦「法國葡萄酒節」，賣場90%的酒款品項皆為獨家引進販售，葡萄酒節再多引進200款的新品，除了優惠價格外，10月28日台北內湖店及新竹湳雅店，舉辦VIP試飲會，當日消費滿5000元再贈1000元葡萄酒抵用券。
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