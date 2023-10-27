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量販秋季酒展開跑！夢幻粉紅酒「333元開喝」　紅白葡萄酒買2送1

▲家樂福今起開跑「Ｗine Fair秋季酒展」，除了有引進2500多支葡萄酒，還有指定酒款買2送1， 任選3件999元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福今起開跑「Ｗine Fair秋季酒展」，除了有引進2500多支葡萄酒，還有指定酒款買2送1， 任選3件999元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

根據統計2022年台灣酒類市場需求年增2.2%，葡萄酒進口數量位居第2名，家樂福搶攻葡萄酒商機，今起開跑「Ｗine Fair秋季酒展」，除了引進高達2500多支紅白酒、粉紅葡萄酒，現場還有指定酒款買2送1， 任選3件999元優惠，超夢幻粉紅葡萄酒平均333元入手。家樂福表示，酒類商品在疫情間銷量有10％以上成長，國門開放後銷量持平，今年引進話題性葡萄酒，加上賣場義大利週檔期加持下，預估酒類銷量可成長20％以上。

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家樂福秋季酒展即起至11月26日登場，現場多達2,500多支葡萄酒從舊世紀到新世紀酒莊，歷史悠久名莊園到各國名產酒款，多達到11國名酒，業者表示今年酒展是近年新品最多的一次，高達170款新到貨葡萄酒、氣泡酒、香檳上架開賣。

包含了歐美現正流行的粉紅酒，像是義大利閃耀粉紅氣泡酒、尼德堡5600創始系列、智利之星、澳洲夏迪郵票都是買2送1的酒款；還有任選3件999元的紅白酒，包括法鬥葡萄酒、西班牙藍衣紅白酒，還有台灣限定的「French dog紫帽紅葡萄酒」，換算下來單瓶333元。家樂福VIP會員單筆購買葡萄酒滿5000元送1000元現金折價券；購買葡萄酒系列單筆滿15,000元加贈星巴克蛋捲禮盒限量兌換。

▲義大利閃耀粉紅氣泡酒買2送1，原價580元、平均387元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲義大利閃耀粉紅氣泡酒買2送1，原價580元、平均387元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲尼德堡5600創始系列任選買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
家樂福表示，本次酒展搭配義大利週檔期同步開跑，預估可帶動酒類業績成長20%，今日酒展開跑首日，早上7點賣場已經出現排隊潮，單日上午業績破百萬。賣場各品牌有超過10家以上酒商大方開酒提供試飲，不少顧客動用1～2台推車，狂搬整箱先囤貨。

同時，家樂福義大利週以4大主題深度探訪義大利美食，包含百年經典品牌、工藝傳承、當地超市熱賣、100%原產地，精選推出超過300款義大利進口商品，比上一波更多60件新品與30多款獨家上架，統計至10月前，義大利進口商品已創下5億元銷售佳績，預估靠著義大利週開跑可再成長10％以上。

▲家樂福統計至10月前，義大利進口商品已創下5億元銷售佳績，預估靠著義大利週開跑可再成長10％以上。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福統計至10月前，義大利進口商品已創下5億元銷售佳績，預估靠著義大利週開跑可再成長10％以上。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，大潤發即起至11月23日舉辦「法國葡萄酒節」，賣場90%的酒款品項皆為獨家引進販售，葡萄酒節再多引進200款的新品，除了優惠價格外，10月28日台北內湖店及新竹湳雅店，舉辦VIP試飲會，當日消費滿5000元再贈1000元葡萄酒抵用券。

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