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萬聖節將屆商品熱賣　新北消保官稽查商品標示不合格率近9成

▲新北市公布萬聖節商品標示查核結果，不合格率近九成。（圖 ／新北市政府消費者保護官提供）
▲新北市公布萬聖節商品標示查核結果，不合格率近九成。（圖 ／新北市政府消費者保護官提供）

記者吳嘉億／新北報導

隨著萬聖節即將到來，相關的商品紛紛熱賣，為保障萬聖節相關商品標示的安全與完整性，新北市政府消費者保護官會同經濟發展局於萬聖節前夕，透過網路平台通路隨機購買27件萬聖節商品進行標示查核，今（27）日召開記者會公布查核結果，其中有高達24件欠缺完整商品標示或商品檢驗標章，不合格率近9成。

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新北市政府消費者保護官表示，查核結果中，就商品標示部分，有24件未標示商品名稱、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話、製造或委製廠商名稱、原產地、主要成分或材料、適用之年齡、使用方法或注意事項，或雖有標示，但相關文字也未以正體中文標示之情況；另商品檢驗標章部分，所查核商品中有23件屬於應施以檢驗的兒童玩具、4件屬於一般商品，就其中兒童玩具商品未貼附「商品檢驗標章」部分，移由經濟部標準檢驗局進行後續查處。

新北市政府消費者保護官指出，針對商品標示欠缺的商品，由經濟發展局要求業者限期改正，逾期未改善將依「商品標示法」規定處以2萬元以上至20萬元以下罰款，嚴重者將函令下架或公告業者名稱，至於外縣市業者將函請外縣市政府輔導業者限期改正；另未貼附「商品檢驗標章」部分，如經濟部標準檢驗局經查證屬逃避檢驗情形，將另依「商品檢驗法」規定處以20萬元以上、200萬元以下的罰款。

新北市政府消費者保護官呼籲，廠商應落實商品標示的正確性，維護兒童使用安全及消費者權益，並提醒父母幫家中小孩選購相關萬聖節應景商品玩具時，應慎選具完整標示與檢驗合格的商品，以免造成後續使用上危險。

▲新北市公布萬聖節商品標示查核結果，不合格率近九成。（圖 ／新北市政府消費者保護官提供）
▲ 新北市公布萬聖節商品標示查核結果，不合格率近九成。（圖 ／新北市政府消費者保護官提供）

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