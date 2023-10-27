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台灣陽光關懷協會教育助學金　張善政：讓需要幫助的學生得到支持

▲張善政表示，協會多年來對於桃園的照護不遺餘力，能將此善舉與善款落實在社會上最需要的角落，溫暖最需要的家庭與孩子。（圖／台灣陽光關懷協會提供）
▲張善政表示，協會多年來對於桃園的照護不遺餘力，能將此善舉與善款落實在社會上最需要的角落，溫暖最需要的家庭與孩子。（圖／台灣陽光關懷協會提供）

記者李春台／桃園報導

桃園市台灣陽光關懷協會教育助學金從109年開始資助桃園市高中以下學校之弱勢家庭學生安心就學，歷年資助學生數總計159人，資助金額總計190萬2,097元。今（27）日下午桃園市長張善政親自參與「112年度台灣陽光關懷協會助學金複審會議」，會中頒發感謝狀感謝協會資助桃園市所轄學校有心向學的學生能安心就學，困頓弱勢家庭的學生能放心就學，對桃園教育無私的奉獻深表敬意。

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協會表示，這次計畫自108年開始全額捐助桃園市政府，歷年捐助金額總計260萬4,460元。只要就讀桃園市高級中等以下學校之學生，因意外傷病需急難扶助、因頓失依靠需扶助之學生以及因生活困頓需扶助之學生，符合其中任一條件者皆可申請助學金補助。

協會指出，助學金計劃曾經協助一位由單親父親獨自撫養的國小案生，該生父親年紀近60歲，從事搬運工的體力活工作，由於收入不穩父女寄居在工廠宿舍，因廠區出入分子複雜，有成年男女、本國及與外國及勞工，該校有一桌球訓練基地，案生對於桌球興致勃勃，由於隊員每日練球可到晚上九點，並有教練可以從旁照顧增加安全，但因家境關係無法支付球隊月費，協會幫助案生完成其夢想，讓其在發展興趣的同時又能顧及課業並兼顧安全。

協會表示，今年9月份開放桃園市各校申請，繼續照護身處困境仍不放棄自己，力爭上游的孩子們。台灣陽光關懷協會是由大江生醫集團楊武男及關淑君兩位創辦人於106年3月共同創辦，由關淑君擔任理事長，楊武男擔任監事會召集人，並邀請陳仲隆擔任協會秘書長至今。除了關懷弱勢學生另尚有推動校園反毒宣導，台灣陽光關懷協會並榮獲內政部頒發「110年全國性社會團體公益貢獻~銀質獎」肯定。

張善政表示，協會多年來對於桃園的照護不遺餘力，能將此善舉與善款落實在社會上最需要的角落，溫暖最需要的家庭與孩子，透過台灣陽光關懷協會善的循環，讓正向的力量持續的感染社會每一個角落，透過拋磚引玉，讓更多需要幫助的學生得到更多支持與協助，這種助人為樂的高尚情操是台灣社會的最佳榜樣。

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