台灣陽光關懷協會教育助學金　張善政：讓需要幫助的學生得到支持

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協會指出，助學金計劃曾經協助一位由單親父親獨自撫養的國小案生，該生父親年紀近60歲，從事搬運工的體力活工作，由於收入不穩父女寄居在工廠宿舍，因廠區出入分子複雜，有成年男女、本國及與外國及勞工，該校有一桌球訓練基地，案生對於桌球興致勃勃，由於隊員每日練球可到晚上九點，並有教練可以從旁照顧增加安全，但因家境關係無法支付球隊月費，協會幫助案生完成其夢想，讓其在發展興趣的同時又能顧及課業並兼顧安全。
協會表示，今年9月份開放桃園市各校申請，繼續照護身處困境仍不放棄自己，力爭上游的孩子們。台灣陽光關懷協會是由大江生醫集團楊武男及關淑君兩位創辦人於106年3月共同創辦，由關淑君擔任理事長，楊武男擔任監事會召集人，並邀請陳仲隆擔任協會秘書長至今。除了關懷弱勢學生另尚有推動校園反毒宣導，台灣陽光關懷協會並榮獲內政部頒發「110年全國性社會團體公益貢獻~銀質獎」肯定。
張善政表示，協會多年來對於桃園的照護不遺餘力，能將此善舉與善款落實在社會上最需要的角落，溫暖最需要的家庭與孩子，透過台灣陽光關懷協會善的循環，讓正向的力量持續的感染社會每一個角落，透過拋磚引玉，讓更多需要幫助的學生得到更多支持與協助，這種助人為樂的高尚情操是台灣社會的最佳榜樣。