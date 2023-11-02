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跨世代／新青安房貸實現購屋夢？專家憂：青年恐成屋奴

記者甘庭嘉／專題報導

2024年1月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

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《NOWnews今日新聞》針對青年世代進行民調調查「哪項政策最能幫助年輕人購屋？」，其中31.2%青年認同「降低房貸利率」有助益，而「開徵囤房稅」、「提供更多購屋補助」、「強化社會住宅」分別有18.4%、17%、15.9%。超過3成青年認為降低房貸利率有助於購屋，而政府也在今年推出「新青安房貸」，要減輕青年購屋的負擔，包括提高貸款額度、寬限期延長，更將貸款年限從30年延長到40年。

然而對於這項看似「美意」的政策，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則表示，需要用補貼的方式，代表的是房價無法控制在年輕人薪資可負擔的狀況，「房子太貴，我借更多錢給你」，但是借錢要還，房貸壓力恐讓青年吃不消，當新青安房貸政策將貸款年限延長，他憂心會讓青年成為一輩子的屋奴。

彭揚凱進一步指出，現在住宅首購年齡都在提高，新青安房貸是「不負責任」的政策，因為如果真的誘騙到一些其實經濟能力無法負擔的人跳下去買房，「如果沒有確實改善收入，或房價回到一個合理的程度，未來一定會很後悔」他批評用這種借更多錢給年輕人買房的方式，根本無法真正解決居住問題。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2024青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。
👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。

●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

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