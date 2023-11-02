跨世代／新青安房貸實現購屋夢？專家憂：青年恐成屋奴

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然而對於這項看似「美意」的政策，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則表示，需要用補貼的方式，代表的是房價無法控制在年輕人薪資可負擔的狀況，「房子太貴，我借更多錢給你」，但是借錢要還，房貸壓力恐讓青年吃不消，當新青安房貸政策將貸款年限延長，他憂心會讓青年成為一輩子的屋奴。
彭揚凱進一步指出，現在住宅首購年齡都在提高，新青安房貸是「不負責任」的政策，因為如果真的誘騙到一些其實經濟能力無法負擔的人跳下去買房，「如果沒有確實改善收入，或房價回到一個合理的程度，未來一定會很後悔」他批評用這種借更多錢給年輕人買房的方式，根本無法真正解決居住問題。
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此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。