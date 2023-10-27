特企／龍巖推出嶄新型態「圓愛」 積極推動生前契約普及率

圓愛生前契約在臨終關懷、遺體接運、設立靈堂與禮體淨身等基本四大項目外，都可另依自身需求決定是否選購其他服務，搭配最長60期分期繳款等於每日只需30元，提供更容易入手的契約價格，增加預算上的彈性，鼓勵客戶提前購買與規劃。如此一來，當需求發生時才能從容安心地由具誠信專業的生命禮儀公司協助，創造良好服務體驗，再透過和他人分享自身經驗，達到帶動整體社會生前契約觀念普及與建立的目的。
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隨著台灣社會邁入少子化與高齡化，許多名人如譚艾珍、季芹、張曼娟等皆曾公開談論提前準備身後事的觀念與意義，加上近年疫情改變許多民眾面對生命議題的人生態度，對生前契約服務的重視也明顯提升，相較過往也更講究服務內容的自主規劃與預算彈性。因此，如何因應趨勢打造符合客戶需求的生前契約，藉由啟發大眾正面樂觀地面對生命議題，推動生前契約觀念的普及與落實，是龍巖身為生命產業領導品牌的重要任務。
龍巖於生前契約服務領域擁有超過25年豐富經驗，不但服務據點遍佈全台並擁有全國第一的專業禮儀師證照數，更是目前台灣生前契約信託金額市佔第一的品牌。龍巖官網也能提供客戶隨時查詢相關信託資料，無論是服務專業性、透明性、便利性與品牌信任度都為產業指標，深受客戶肯定。
龍巖擁有完整生前契約產品佈局，從提供精緻需求的「風華」、廣受大眾選擇的「圓融」、專注西式禮儀的「恩典」再到區域型服務的「嘉福」與「蓮福」，皆以專業有保障的服務深受客戶認同，幫助無數家庭透過提早規劃，在面臨突如其來意外時，避免許多不必要的經濟損失與家庭紛擾，把終將到來的別離轉化成一份為家人提前準備好的愛，並讓自己有尊嚴地依照希望的方式從人生舞台圓滿畢業。如今，隨著最新生前契約「圓愛」的推出，龍巖生前契約服務也將更加完整並持續服務更多客戶。
龍巖推出業界首創具高度規劃與價格彈性的全新生前契約「圓愛」 推動生前契約觀念普及與建立
根據內政部委託南華大學針對國人殯葬消費行為調查的研究報告，國人考慮購買生前契約服務的比率已超過50%，需求較過去快速成長，然而即便如此，目前台灣生前契約市場普及率仍僅有約5%。龍巖認為，現代人對後事自主規劃意識高且想法多元，希望在不同人生階段都能保有隨時調整後事規劃的彈性，這也正是龍巖此次推出業界首創、具高度自主規劃彈性的生前契約服務「圓愛」的原因，搭配風華、圓融、恩典等具不同特色的既有服務，能使龍巖生前契約產品佈局更加完整，更好地滿足更多客戶的不同需求。
龍巖全新生前契約服務產品「圓愛」的基本服務包含臨終關懷、遺體接運、設立靈堂與禮體淨身四大項目，其餘契約內容從禮儀諮詢、骨罐樣式再到告別式風格等所有服務皆可透過與專業人員討論，再依自身需求隨時決定調整契約購買內容，透過特殊的商品設計讓契約價格較一般生前契約產品更容易入手，還能透過龍巖數位客戶專區平台隨時檢視現有契約，確保資訊透明性與最大化服務彈性。
此外，龍巖針對圓愛也提供最長60期分期繳款服務，等於每日只需負擔30元，搭配具高度自主規劃彈性的全新契約形式，讓更多客戶能用更輕鬆和符合期待的方式，在龍巖超過30年專業生命服務經驗陪伴下，提早為自己和家人準備好最後的愛。未來，龍巖將持續致力推廣生前契約的精神與服務，短期希望透過圓愛幫助台灣生前契約市場普及率突破10%，藉由帶動民眾對生前契約觀念的建立與普及，為促進台灣社會發展和國人生活福祉做出貢獻，並持續以日本為目標，使台灣成為亞洲生前契約普及率最高的國家之一。
如欲瞭解更多龍巖圓愛生前契約及其他生前契約相關資訊，歡迎造訪龍巖官方網站、洽詢全台經銷商或撥打客服專線洽詢。