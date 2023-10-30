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賣商品講究情懷！ZIPPO鎖定節慶客製化　結合蝦皮GRS創造業績翻倍

▲ZIPPO品牌總代理執行長Michelle說「我就是想幫助它轉型、讓它更加年輕化」。（圖／品牌提供）
▲ZIPPO品牌總代理執行長Michelle說「我就是想幫助它轉型、讓它更加年輕化」。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

「我就是想幫助它轉型、讓它更加年輕化」ZIPPO品牌總代理執行長Michelle說。接手了這個擁有92年歷史的美國打火機品牌ZIPPO，看見當時主要消費者輪廓是落在40-60歲區間，她能如何翻轉ZIPPO的既定印象、吸引更多年輕人關注ZIPPO，考驗著Michelle在明確品牌定位之餘，如何整合商品設計與電商平台數位工具的行銷力。

積極跳脫框架的ZIPPO防風打火機，兼具實用、職人精神的工藝收藏品

說起ZIPPO，無論消費者是否有抽煙，或許都有耳聞這是款來自美國、歷史悠久的打火機品牌；但被問起是否曾經擁有過ZIPPO的產品，沒有抽菸的消費者立刻搖了頭，這讓Michelle相當困擾，「我們的產品不只是實用，更具備工藝與收藏價值。」放眼市場，她驕傲的說ZIPPO沒有競爭對手，因為ZIPPO就是專注於把打火機這項產品與服務做到極致，讓消費者有最佳的使用與收藏體驗，沒有人如同ZIPPO這般在打火機領域有著職人精神。

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▲ZIPPO品牌總代理執行長Michelle說「我就是想幫助它轉型、讓它更加年輕化」。（圖／品牌提供）
▲積極跳脫框架的ZIPPO防風打火機，兼具實用、職人精神的工藝收藏品。（圖／品牌提供）
所以ZIPPO外型始終保持俐落、單純的選項，包括常規、窄版、復刻與加厚，但外觀細節設計卻勇於突破、激盪出各式創意，Michelle也說到ZIPPO有超過6億萬個設計款式的打火機，展現出ZIPPO豐沛的創作能量。只是隨著時間推移，ZIPPO過去在行銷手法上並沒有與時俱進調整，對此，Michelle開始積極為品牌注入活水，第一步就是先洞察出市場喜好。品牌觀察到臺灣年輕消費者對於嘻哈，滑板，時尚、戶外或是餐飲的IP有共鳴，因而積極開發與相關品牌的跨界聯名，吸引年輕消費者的目光；同時Michelle也發現不同通路的消費者差異，因此開始將觸角延伸至線上通路，正式於2020年進駐蝦皮商城，在短短三年間創造了平均單月成長50倍的亮眼成績單，商城不但累積4.2萬的粉絲數，更有高達2.5萬則5星好評！
 

▲透過社群媒體的分享與擴散力，為品牌注入年輕化的力量。（圖／品牌提供）
▲透過社群媒體的分享與擴散力，為品牌注入年輕化的力量。（圖／品牌提供）
善用品牌會員及客製化雙利器，ZIPPO會員平均客單價高出千元、客製化服務需求成長44%

目前ZIPPO實體通路與電商平台的比重約為6:4，Michelle表示品牌挹注在蝦皮商城的資源不少，尤其看中蝦皮購物有著年輕且高忠誠度的粉絲族群，讓品牌意識到應該要開發更多年輕時尚設計的款式，植入ZIPPO打火機有超越實用、甚至是一種時尚配件的潛在消費意識，同時她也企圖透過不同與領域的KOL合作，透過社群媒體的分享與擴散力，為品牌注入年輕化的力量。

此外，ZIPPO至2022年起開通使用品牌會員功能，進一步發現，品牌會員數相比去年成長近8成，平均客單價貢獻度也比非會員高出千元以上！ZIPPO為創造業績極大化，不但常態性投放關鍵字廣告、蝦皮AMS聯盟行銷分潤外，及串聯CPAS、GRS等行銷操作，其中GRS今年上半年的廣告投資報酬率(ROAS)平均更來到15，品牌也會在每月18至25號間投資單店曝光加大投放預算，全年度投資金額相較去年成長1倍，也成功為ZIPPO帶來了平均單月成長50%業績表現！

▲ZIPPO至2022年起開通使用品牌會員功能，進一步發現，品牌會員數相比去年成長近8成，也成功為ZIPPO帶來了業績表現！（圖／品牌提供）
▲ZIPPO至2022年起開通使用品牌會員功能，進一步發現，品牌會員數相比去年成長近8成。（圖／品牌提供）
Michelle還強調，多元化的行銷手段是打開品牌與消費者的第一扇門，但要讓這些顧客能長久的對ZIPPO保有忠誠度，有溫度的服務就成了其中關鍵。她表示，蝦皮商城提供了品牌會員功能的設計，讓團隊能啟動維繫與顧客之間的關係、強化黏著度。同時，Zippo透過提供客製化商品的服務，能讓商品成為消費者生命中不可或缺的陪伴，特別是8月父親節檔期與七夕情人節客製化的需求創新高，在今年上半年這項服務的需求平均成長44%，可見消費者都希望能在特別的節日裡，準備一個專屬的禮物獻給親友，而ZIPPO就是最好的選擇！

ZIPPO 11/5 首推「LIGHT UP FESTIVAL」硬地搖滾音樂祭　翻轉品牌年輕潮流化
 

▲ZIPPO 11/5 首推「LIGHT UP FESTIVAL」硬地搖滾音樂祭。（圖／品牌提供）
▲ZIPPO 11/5 首推「LIGHT UP FESTIVAL」硬地搖滾音樂祭。（圖／品牌提供）
就這樣，從蝦皮商城的線上銷售通路開始觸及到更多潛在的年輕客戶，掌握數位行銷及客製化行銷帶來銷售紅利。Michelle說ZIPPO確實迎來了全新的面貌，也有越來越多消費者把ZIPPO的產品當成是藝術品在收藏，並十分讚賞品牌的售後服務，讓她相當開心看到這樣的轉變。

「噢！我們即將在11月5日舉辦一場融合美式與本土風格的音樂祭。」訪談最後Michelle透露了「LIGHT UP FESTIVAL」這項全新計劃。ZIPPO邀請到了美食店家、刺青師還有各式表演團體，希望能打造一場硬地搖滾和藝術風格的音樂祭，透過異業結合的模式，從不同族群的角度切入，讓更多消費大眾能夠有「ZIPPO進入大眾生活」的全新體驗！

Michelle說，零售業的行銷手法層出不窮，唯有保持年輕、開放的心態，並用正確的語言跟目標消費者溝通，才能為品牌帶來加倍的效益與價值，而在這一場「LIGHT UP FESTIVAL」之後，ZIPPO也將持續善用蝦皮商城所提供的各式行銷資源與服務，把這股線下熱潮轉移到蝦皮商城旗艦店，讓大家看見充滿潮流玩味的ZIPPO！

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