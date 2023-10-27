邱國正、費鴻泰潛艦問題吵起來！陳建仁擋中間忙勸架

我是廣告 請繼續往下閱讀
費鴻泰指出，當一艘價值530億的潛艦主要停在左營時，老共看得清清楚楚，他們火箭彈可以打3百多公里，只要兩顆東風飛彈命中，530億就不見了，質疑潛艦完成後打起仗來如何保存戰力，停在港口不停在山洞，請問戰力要如何保存？
邱國正回應說，這種狀況都要做最壞準備，想定是各種可能，當然以危害最大作想定，要想盡辦法。費鴻泰則打斷表示，邱國正不要再扯，海軍造潛艦可以，但戰力保存是非常重要科目，美國、俄羅斯、老共潛艦都擺在山洞，「就我們擺在左營，不就給一個大目標叫人家趕快打他嗎？」
此時，邱國正要回應被費鴻泰打斷，兩人爆發嚴重口角，即便過質詢時間、麥克風消音後仍唇槍舌戰，立院院長游錫堃不斷呼籲時間已經到，希望別再吵，但費鴻泰仍責罵邱國正「你要有專業一點」、「見笑轉生氣」，邱國正也情緒激動，強調自己很專業，並會做最好的準備，行政院長陳建仁則擋在兩人之間，避免爆發肢體衝突。
邱國正表示，自己注重大家的專業，剛剛委員提到的想定，沒錯這是最壞狀況，因此要做最好準備，國防部會規劃。 此時費鴻泰打斷，高喊「不要惱羞成怒，知之為知之、不知為不知，是知也」、「我是好意請教你！請專業的人來回答。」
邱國正因為不滿要回應時多次被打斷，要求費鴻泰理性點，費鴻泰則反嗆「你才不理性」、「你很奇怪」，邱國正則回應委員才奇怪，兩人從台上吵到台下，還越走越近，陳建仁只好夾在中間勸架，即便游錫堃宣布休息，仍在激烈「意見交換」。