萌鬼出逃！調皮「雪怪」驚喜現身大同國小師生嗨翻

首度將有西洋鬼節之稱的「萬聖節」結合台灣文化的「2023高雄萬聖節大遊行」，即將於10/28本周六登場。今(27)日一早萌鬼家族的調皮擔當「雪怪」，竟然驚喜現身大同國小，讓學童們又驚又喜，提前引爆萬聖節歡樂笑聲。
記者陳美嘉／高雄報導
「不給糖，就搗蛋」今(27)日一早，大同國小的學童們正在升旗時，突然聽到一陣陣敲門聲從愛閲館發出，260公分高且全身圓滾滾的調皮雪怪，竟卡在愛閲館的門邊無法動彈，擁有一身藍色毛髮的雪怪，頭上頂著兩根可愛小角，嘴角揚起超萌笑容，瞬間收服了學童們的心，紛紛想要救出牠。
四年二班同學陳彥宇建議讓毛怪側躺，於是大家費盡九牛二虎之力，終於救出調皮愛玩的大雪怪，整座校園瞬間變成瘋狂粉絲見面會。一年一班同學古東玉也驚呼，原來雪怪也跟自己一樣愛閲讀。大家爭先恐後想要一睹雪怪的魅力，更約定好明日的2023萬聖節大遊行，一定要與牠同框拍照。此起彼落的歡笑聲提前引爆了萌鬼萬聖夜的熱鬧氣氛。
高市府教育局表示，10月28日邀請市民朋友一起來享受與以往不一樣的萬聖節活動，巨型南瓜車以及雪怪大腳的現身只是這次萬聖節的開頭，還有更多可愛的角色會陸續露臉，歡迎市民朋友萬聖節遊行當日一起來找這些可愛逗趣的大夥伴們打卡拍照，遊行路線上還有許多精彩的表演，心動就馬上行動，走過路過不要錯過唷。