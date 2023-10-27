深化友誼與土浦市交流 歡迎來台南市民造訪

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歷史悠久的土浦全國煙火大會，今年將在11月4日於土浦市佐野子櫻川湖畔沿岸舉辦，這是日本三大煙火大會中唯一在「非夏季」舉行的盛會，同時更是匯聚日本全國許多煙火匠人技術於一堂的大型競技比賽，不只煙花數量眾多，更可以欣賞到許多不同顏色、形狀的花火效果，每年都吸引超過數十萬人次前往欣賞如藝術品般絢麗、絕美的花火風采。
土浦的「筑波霞浦林林單車道」總長約180公里，2019年被指定為國家單車道路，與長170公里起點在台南的「山海圳國家綠道」有異曲同工之妙，值得一提的是，土浦市安藤真理子市長今年率團來台南時，也親自體驗安平的自行車，大呼有趣。土浦市針對「筑波霞浦林林單車道」設計了豐富精緻的路線，沿著霞浦湖騎行更有廣袤的蓮田，可以親山、環湖甚至是帶著自行車搭乘遊船，且沿途設有許多停車站點，更有便利的租借服務，非常適合外國觀光客前往體驗。
如同台南，土浦的農業也很發達，最知名的作物就是主要種在霞浦湖畔的蓮藕，種植面積、產量均為日本第一，而本市的特點是纖維細密、肉質豐厚，由於以室內栽種、隧道栽種及普通栽種等方式，在日本一整年都能出貨，除此之外，土浦也有種植蕎麥，前往土浦的旅人可以有機會品嘗到自己製作的蕎麥麵。
台南跟土浦是有許多共同之處，在兩市締結為友誼城市之後，期盼透過兩地人民頻繁的往來與互動，讓雙方的情誼更加深厚，受惠於台灣與茨城間已恢復定期直航航線，不僅讓台南市民前往土浦觀光更為便利，明年度土浦市安藤市長不僅將會前來參與2024台灣燈會，更規劃率領土浦市民團前來台南觀光，實踐台南與土浦的共好共榮。