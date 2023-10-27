執委曾睿涵涉協收購「郭台銘連署書」 高市民進黨部：建議除黨籍
鴻海創辦人郭台銘參選2024總統選舉，其公民連署活動頻傳涉賄，高雄地檢署26日展開搜索，帶回被告7人及證人12人到案說明，其中民進黨高雄市黨部執委曾睿涵，也涉列其中，訊後30萬元交保；對此，民進黨高雄市黨部主委許智善今（27）日傍晚表示，明日將召開臨時執評委會，建議開除黨籍；民進黨發言人張志豪則稱，黨員個人行為如有違失觸法，應接受法律制裁，若違反黨章黨綱及相關規定，將貫徹黨紀、開除黨籍。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，曾睿涵為民進黨資深黨員，目前除了擔任民進黨高雄市黨部執委，也是高市府無給職顧問，因其涉嫌幫郭台銘買連署書，昨日遭高雄檢警調帶回偵訊，訊後諭令30萬元交保。
對此，民進黨高雄市黨部稍早表示，明日將召開臨時執評委會，建議開除黨籍，明快處置。中央黨部早已三申五令，要求黨員不應涉入他黨連署等選舉事務，黨員個人行為如有違失觸法，應接受法律制裁，若黨員違反黨章黨綱及民進黨相關規定，將貫徹黨紀、開除黨籍。
民進黨發言人張志豪則稱，此屬個人行為，與民進黨無涉，中央黨部早已三申五令，要求黨員不應涉入他黨連署等選舉事務，若黨員個人行為如有違失觸法，應接受法律制裁，若黨員違反黨章黨綱及相關規定，將貫徹黨紀、開除黨籍。
另高市府發言人周璟瑜指出，經查曾睿涵為無給職市政顧問，因涉及選罷法相關案件被告，市府已決定將其除名，目前全案已由檢調進行偵辦。