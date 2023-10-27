佯稱投資股票代操男遭詐1800萬 食髓知味欲再騙3車手遭逮送辦

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台南市警察局第三分局表示，被害人楊男(56歲)今年7月中旬在社群網站上看到投資廣告，遂加入詐騙集團設立的投資股票高獲利LINE群組後，一名佯稱投資操盤老師帶著楊男操作假投資軟體，楊男被該軟體顯示的高獲利吸引，將畢生累積的存款分6次陸續交予前來面交的車手，共計1800多萬元。
由於楊男申請出金時總是遭該群組客服人員以各種理由拒絕，驚覺應該是被詐騙，於21日至第三分局和順派出所諮詢如何取回投資收益，警方得知詐騙集團將要再向楊男要求面交1800萬元後，立即成立專案小組，依計誘捕前來面交取款的車手。
專案小組26日中午預先部署警力，發現取款車手已在附近觀察現場狀況，不久即向楊男取款，專案小組趁2人面交點鈔之際，當場查獲取款車手林男(17歲)，並查扣工作證、詐騙手機及假投資公司現金收據等證物，且同步逮獲監控車手李男(15歲)，另在攔查接應自小客車時，凃男(19歲)卻加速衝撞警方騎乘之重機車逃離現場，並導致員警受傷。
警方立即通報巡邏警力協助攔截圍捕，約20分鐘即警方在區北安路1段將該車攔下，除逮獲凃男外，更在車內查扣17顆假公司印章及愷他命毒品1小包等證物，全案依詐欺罪及妨害公務等罪嫌，移請臺南地方檢察署偵辦，毒品部分另案進行裁罰。