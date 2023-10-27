丁強遺作《你好，我是誰》續集開拍！崔佩儀曝保鮮婚姻撇步
丁強和劉引商生前合作的遺作大愛劇場《你好，我是誰》將開拍第2季，同樣由楊曼麗擔任製作人，原本是由鄧安寧執導，續集將由電影《陣頭》、金鐘導演馮凱接棒，且加入許多新角色。崔佩儀在劇中和現實生活很像，老公Sam事業忙碌，她總是告訴自己要跟角色「曹媽」一樣，默默支持先生「把這個家變得更溫暖」，提醒自己：「盡量去學習曹媽的溫柔。」
記者蔡依庭／綜合報導
該劇探討失智症，主演寇世勳飾演本尊曹汶龍醫師，給了未來將演患者的建議「不要想得太複雜」，因為病患不知道自己失智，且認為照顧者是最難演、要多花心思，因為心態一直跟著病情不斷在改變。
崔佩儀飾演「曹媽」，第1季陪伴婆婆、先生，話不多，第2季因為婆婆已經往生，崔佩儀跟寇世勳成了老來伴，馮凱不斷耳提面命「要抓住精髓」。崔佩儀為了戲還要學彈烏克麗麗，在家就跟著曹媽寄來的影片邊學彈琴、邊掌握角色的神韻，老公和學音樂的兒子貝克宇都很鼓勵她，可以活到老學到老。
馮凱身邊的親人也有失智症患者，拍攝《你好，我是誰2》最大的挑戰就是要「挖心掏肺，回過頭去再去挖每分每秒每刻自己心情的感受，其實有點殘忍」，他也會把自己的心情投射照顧者角色身上。