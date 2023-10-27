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李善均急送兒子出國！涉嫌吸毒遭限制出境　老婆田慧振憂心出手了

▲李善均（左）涉嫌吸毒，讓老婆田慧振（右）相當震驚，緊急送兩個兒子出國留學。（圖／JTBC、Studio genie臉書）
▲李善均（左）涉嫌吸毒，讓老婆田慧振（右）相當震驚，緊急送兩個兒子出國留學。（圖／JTBC、Studio genie臉書）

記者江芷稜／綜合報導

韓國大咖演員李善均涉嫌吸毒，在演藝圈掀起軒然大波，連大牌歌手G-Dragon也被牽連，由於警方已經立案調查，且宣布將他限制出境，犯罪細節一一洩出，讓外界相當震驚，據韓媒《10Asia》報導，李善均的老婆田慧振擔憂兩個兒子受到輿論影響，未來恐遭到霸凌，已經將兩個兒子都送出國讀書。

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▲李善均不只吸毒還和酒店女經理發生關係，老婆田慧振情緒崩潰。（圖／NOWnews資料照）
▲李善均不只吸毒還和酒店女經理發生關係，老婆田慧振情緒崩潰。（圖／NOWnews資料照）
李善均和田慧振愛情長跑多年，2009年結婚，同年生下長子，2011年生下次子，一家四口是外界眼裡的幸福家庭。如今李善均涉嫌吸毒，還有出軌紀錄，讓田慧振嚇到快要昏厥，得知此事後，她最擔心先生的狀況會給孩子負面影響，看到新聞報導後立刻做出決定，趕緊安排兒子出國留學。據悉，李善均的長子正在美國留學，次子在爸爸出事後也迅速出境。

▲田慧振（又譯：全慧珍）。（圖／白頭山：半島浩劫Naver電影劇照）
▲田慧振在李善均涉毒事件爆發後，最擔心兩個兒子的狀況。（圖／白頭山：半島浩劫Naver電影劇照）
根據警方調查，李善均這次涉案程度頗深，除了吸食大麻外，還吸食提神藥品，因此遭不拘留立案。警方認為，李善均濫用大麻等毒品，也濫用醫療用途的麻醉劑和安眠藥，很快會傳喚他進行審問，並透過搜查和收集尿液、頭髮，提交給國家法醫院進行分析。由於涉嫌吸毒，李善均也退出原定計劃拍攝的電視劇《No Way Out》（無路可走）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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