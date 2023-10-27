林志潔問政說明會談竹市選情 柯建銘：關鍵一役要讓新竹重返光榮
新竹市立法委員參選人林志潔，昨（26）日晚於新竹市真福地福德宮，舉辦「志潔開講」問政說明會，民進黨立法院黨團總召柯建銘到場開講指出，這次大選最大的對手，其實是對岸的中共，不管是藍白合、四腳督，都是中共盤算好的，背後都有中共黑手操縱，他向民眾呼籲，千萬不能投給向中共靠攏，支持九二共識，或支持兩岸一家親的候選人，只有賴清德，才能捍衛國家主權及安全。
記者李春台／新竹報導
柯建銘強調，新竹市這場立委選舉很關鍵，強調林志潔的當選，不只是國會過半的指標，更是翻轉讓高虹安蹂躪糟蹋，找回新竹人尊嚴的關鍵之戰！他表示，因為過去新竹市被高虹安執政以來，搞得烏煙瘴氣，男友干政、市長官司纏身涉及詐領助理費貪汙案、與建商勾結享受豪車豪宅，使光榮城市不再光榮，令全市蒙羞，大家都在看新竹笑話！這是新竹之恥，讓新竹人抬不起頭，新竹人，你不痛心嗎？一起來翻轉！
柯建銘指出，時代力量黃國昌、邱顯智與高鈺婷，在上次立委選舉使用抹黑烏賊戰，更過分的是，高鈺婷選完就人間蒸發，辜負新竹選民對他的支持與託付，極其不負責任。
柯建銘說，國民黨的鄭正鈐上次市長選舉，偕全黨投靠高虹安，拋棄自己黨內推出的候選人，對政黨毫無忠誠度，未來怎麼對新竹市民負責任？這次選舉更是緊黏高虹安，一副小鳥依人狀，與邱顯智常佔高虹安兩旁合影比讚，難看至極！
柯建銘說，柯美蘭身為民眾黨主席柯文哲親妹妹，在自己的故鄉，也是唯一執政的地方，卻不敢掛民眾黨黨及參選，說是為了不要讓人批評是「家天下」，但實際上，民眾黨就是柯文哲一個人說的算！準此，民眾黨全國各選區，皆應該用無黨籍參選才對，根本是就是愚弄、欺騙新竹人，毫無政黨政治之責任。
柯建銘盛讚林志潔是法律專業人才，也非常有理想性、使命感，是「政治的素人」，卻是「立法的達人」，是他從政30年來，少數僅見法律系正教授，為了新竹前景與力拼重返光榮而投入這次選戰。柯建銘呼籲，這次投票將會是歷史性的一刻，大家持續堅持、繼續努力，一定可以讓新竹市擺脫陰霾，重返光榮！