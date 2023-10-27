週末台北、花東有雨！明最濕冷「低溫探19度」 下週恐有跨境颱風
明（28）日東北季風持續影響，加上華南雲雨區東移，北台灣溼冷有感，局部地區低溫探19度至20度。北部、東半部局部短暫陣雨，中南部零星短暫雨，下週二天氣逐漸轉晴回溫。下週要注意是否有颶風生成並跨越換日線變颱風。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（28）日是這波東北季風最涼的時機，北部低溫21度至22度，高溫25度至26度，溫度變化小，外出注意保暖，局部空曠地區下探19度至20度；中南部、花東低溫22度至24度，其中花東高溫25到26度，中南部27到29，白天感受舒適、早晚偏涼。週日後溫度逐漸回升，下週一中南部回到30度至31度，北部26度至27度。
華南雲雨區影響到明（28）日，加上東北季風影響，各地雲量偏多，北部及東半部地區為陰短暫雨的天氣，其他地區亦有零星降雨，不過主要以山區為主，且越晚水氣越減少。
週日至週一仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，南部零星短暫雨，其他地區多雲，中南部山區留意午後局部短暫陣雨；下週二、三，迎風面大台北、東半部、恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，中南部山區留意午後短暫陣雨；下週四、五各地多雲到晴，僅剩基隆北海岸、東半部有零星短暫陣雨，午後南部山區留意零星短暫雨。
而下週菲律賓海面雖然有熱帶擾動發展的訊號，但發展起來機率不大，下個週末左右要關注是否有颶風生成並跨越換日線變颱風，詳細天氣狀況還需待進一步觀察。