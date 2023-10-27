特企／「臺灣釣具博覽會暨友善釣魚推廣」　全台唯一盛大開展！

此次活動許多貴賓前來參與，「立法院 副院長 蔡其昌」、「海洋委員會 副主任委員 吳美紅」、「海洋保育署 署長 黃向文」、「前經濟部中小企業處處長」、「現任現任菁英創新企業發展協會理事長」 葉雲龍，各產業領域的貴賓齊聚一堂共襄盛舉。
記者會中，臺灣釣具產業協進會張良任理事長致詞時表示「這四、五年來，台灣釣魚休閒活動在政府各級行政部門的政策與資源投入下，已經有革命性的變化。感謝蔡副院長十幾年來，鍥而不捨的為釣魚人爭取改善我們台灣的釣魚環境和釣魚文化，長期與台灣釣魚人大聯盟詹會長熱血的奔走，與各方溝通協調。今年是我們第二次的舉辦，大家顯得更加熱烈與專業。」
前來參與盛會的立法院長蔡其昌副院長，於記者會致詞中除了提到台灣釣具產業的發展性之外，更承諾「未來內會更盡心為台灣釣魚產業一份心力，除了設立更多友善釣點，並宣導友善海洋的觀念，讓台灣釣魚產業更加蓬勃發展。」
博覽會期間(10/27-10/29)，每天都會有安排講座活動或是親子互動內容，場內也將結合集點換贈品遊戲的規劃。呼應本次釣具博覽會以「魚海相遇，幸福永續」的活動主軸，除安排有產、官、學各界先進，蒞臨分享永續海洋理念。周末也規劃親子互動提供家庭同樂，希望能讓吸引更多民眾可以了解休閒釣魚之樂趣，同時能建立維護友善釣魚環境的觀念，進一步培養國內休閒釣魚產業的發展潛力。
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