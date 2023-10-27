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特企／「臺灣釣具博覽會暨友善釣魚推廣」　全台唯一盛大開展！

▲立法院 副院長 蔡其昌(右3)、「海洋委員會 副主任委員 吳美紅」(右二)、臺灣釣具產業協進會 理事長 張良任 （左三）海洋保育署 署長 黃向文(左2)、「前經濟部中小企業處處長」 、「現任現任菁英創新企業發展協會理事長」 葉雲龍(右一)齊聚參與啟動儀式。（圖／品牌提供）
▲立法院 副院長 蔡其昌(右3)、「海洋委員會 副主任委員 吳美紅」(右二)、臺灣釣具產業協進會 理事長 張良任 （左三）海洋保育署 署長 黃向文(左2)、「前經濟部中小企業處處長」 、「現任現任菁英創新企業發展協會理事長」 葉雲龍(右一)齊聚參與啟動儀式。（圖／品牌提供）

本報訊

全台唯一最大臺灣釣具博覽會暨友善釣魚推廣活動由臺灣釣具產業協進會主辦，在10月27日舉辦開展記者會活動。本次展覽依舊吸引產、官、學超過20幾個單位齊聚一堂，隆重呈現最新釣具產品科技以及相關推廣活動。

此次活動許多貴賓前來參與，「立法院 副院長 蔡其昌」、「海洋委員會 副主任委員 吳美紅」、「海洋保育署 署長 黃向文」、「前經濟部中小企業處處長」、「現任現任菁英創新企業發展協會理事長」 葉雲龍，各產業領域的貴賓齊聚一堂共襄盛舉。

記者會中，臺灣釣具產業協進會張良任理事長致詞時表示「這四、五年來，台灣釣魚休閒活動在政府各級行政部門的政策與資源投入下，已經有革命性的變化。感謝蔡副院長十幾年來，鍥而不捨的為釣魚人爭取改善我們台灣的釣魚環境和釣魚文化，長期與台灣釣魚人大聯盟詹會長熱血的奔走，與各方溝通協調。今年是我們第二次的舉辦，大家顯得更加熱烈與專業。」

前來參與盛會的立法院長蔡其昌副院長，於記者會致詞中除了提到台灣釣具產業的發展性之外，更承諾「未來內會更盡心為台灣釣魚產業一份心力，除了設立更多友善釣點，並宣導友善海洋的觀念，讓台灣釣魚產業更加蓬勃發展。」

博覽會期間(10/27-10/29)，每天都會有安排講座活動或是親子互動內容，場內也將結合集點換贈品遊戲的規劃。呼應本次釣具博覽會以「魚海相遇，幸福永續」的活動主軸，除安排有產、官、學各界先進，蒞臨分享永續海洋理念。周末也規劃親子互動提供家庭同樂，希望能讓吸引更多民眾可以了解休閒釣魚之樂趣，同時能建立維護友善釣魚環境的觀念，進一步培養國內休閒釣魚產業的發展潛力。

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