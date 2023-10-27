不單純？李克強心臟病突發驟逝　台醫師直呼「不合理」：是被清除

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李克強27日傳出死訊之後，蔡依橙在臉書上發文質疑，「以今日醫療水準來看，合理嗎？」他指出，心臟病突然逝世，有兩種常見原因，一個是冠狀動脈阻塞造成心肌大規模梗塞；一個是心律問題亂跳導致輸出不足。
蔡依橙指出，因為中共高層的健康狀況都是秘密，很難知道確切原因，「但偏偏這兩個狀況，在這種級別的國家領導人造成猝死是很不容易的。」他解釋，這十年來心臟電腦斷層普及，很容易就知道冠狀動脈有沒有狹窄，都能提前進行治療。心臟電氣系統有問題，一來可以以裝節律器預防一部份，即使是不能預防的那部分也能由隨扈帶AED搶救。
蔡依橙表示，也許中國一般民眾能享受到的醫療很差，但中共領導階層使用的是跟世界同步的預防與治療工具，絕無問題，而另外一個可能是「李克強被清除了」。
蔡依橙表示，因為原本的規劃是習李共治，只是後來李克強被架空，加上李克強一直被認為是比較關心經濟的，也是許多對中國還抱有希望者的重要寄託，希望他改變習近平執政的衰頹國運。在中國經濟下滑，清洗火箭軍、處理掉國防與外交部長之際，「如果說習近平痛恨任何雜音，並已進入史達林時期的多疑與清洗狀態，是很有可能的。」
在文末，蔡依橙指出，「幾乎所有還能給習近平一點勸告、一點建議的人，都一個一個消失了。」至於中共最高領導人修理二把手，這也是歷代相傳。毛澤東處理掉大家以為的接班人林彪、毛澤東不准幫他扶住半壁江山的周恩來治療膀胱癌，都是。
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