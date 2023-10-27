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民進黨不分區立委　傳李妍慧有望代表「湧言會」爭一席

▲李妍慧選擇不連任新竹市議員，傳出有機會出任民進黨不分區。（圖／民進黨提供）
▲李妍慧選擇不連任新竹市議員，傳出有機會出任民進黨不分區。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨接受社會各界推薦不分區優秀人選時間截止，名單預計11月初拍板，在人選部分，包含立法院長游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘、綠委洪申翰、羅美玲等人機率高；此外，民進黨前發言人李妍慧也傳出有機會代表「湧言會」出任，據悉，在民進黨立委趙天麟退選風波後，她在派系中的角色更加重要、積極出席派系決策。

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民進黨自17日起，接受社會各界推薦不分區優秀人選，收件截止日到昨天，黨內人士表示，各界推薦人選後續將統一彙整交由提名委員會審議，並秉持跨黨派、跨世代、跨領域審議原則，名單期盼在11月初拍板；至於安全名單席次上，預估10至12席。

民進黨不分區慣例分為「專業組」與「政治組」，在安全名單中大約是各半分配；由於這次大選政黨票可能萎縮，各派系推薦名單的安全名單，恐怕無法「雨露均霑」、各擁一席次。

黨內研判，代表「專業組」、有環保專業背景的綠委洪申翰、推動新住民政策的羅美玲都有望連任不分區；至於嫻熟議事的黨團總召柯建銘、英系莊瑞雄也有望納入「政治組」。黨內人士指出，莊瑞雄當時因政治安排，被安排到不分區立委，因此莊這次也該納入安全名單之中。

湧言會部分，民進黨前發言人李妍慧選擇不連任新竹市議員，傳出有機會出任不分區立委，不過現在居住正義議題正夯，有建商背景的她，其背景如兩面刃；而在趙天麟退選後，她在派系重的角色上也變得更重要、積極參與派系決策。

「專業組」中，屬於英系的前衛福部長陳時中也被點名，派系人士則表示，尊重推薦聲浪，並無特別意見，「我們不會用派系角度看待」；陳時中日前受訪時回應，「一切聽黨的安排」，未把話說死。

全國藥師公會全聯會理事長黃金舜日前主動爭取不分區，並稱立法院長期缺乏藥界代表，全聯會推薦他進入民進黨不分區立委名單，是背負著藥界的許多期待；另，據了解，全國中醫師也推薦張茂楠擔任不分區立委。

此外，傳出本次不分區名單有望納入「體育界」人士，包含盧彥勳、職棒裁判劉柏君都被點名，民進黨立委許智傑更推薦高雄的羽球好手戴資穎。

民進黨不分區提名委員會於4日成立，由黨主席賴清德召集主持，委員會成員包含行政院長陳建仁、民進黨前主席卓榮泰、總統府國策顧問何美玥、高雄市議會議長康裕成、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大政治系副教授陶儀芬。

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