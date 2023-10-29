特企／天仁茗茶旗下兩大手搖飲品牌聯合優惠　只有這8天！

「天仁茗茶」擁有販售茶葉70年的資深歷史，對茶葉的講究更是直接體現在他們的每項商品裡，旗下的兩大手搖飲品牌「喫茶趣ToGo」和「CHAFFEE」每次經過店家門口總是大排長龍、茶香四溢，是許多愛喝茶的手搖飲專業戶的最愛，更是海外觀光客來台必訪的飲料名店。
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有別以往僅優惠限定品項的飲料，此次喫茶趣ToGo，全品項茶飲皆享優惠不論是天仁獨家「913茶王」系列茶飲；或是經典不敗的「珍珠鮮奶茶」；以及新推出的品項~「日本和紅茶系列」，只要購買兩杯相同茶飲都可享有第二杯半價優惠！新品和紅茶是來自日本鹿兒島的超人氣品項，由天仁特別引進，茶香柔和高雅，有別於一般的紅茶，滋味更加清甜回甘、且較無苦澀味。不論是單獨享用原茶「日本和紅茶」或是搭配新鮮蘋果、酸甜清爽的「蘋香日本和紅茶」，喝一口，都是令人難以忘懷的好滋味！
CHAFFEE11月推出季節茶飲蜜栗鐵觀音茶拿鐵 口感超豐厚
天仁旗下另外一個手搖飲品牌CHAFFEE，11月起推出新一季茶飲，其中蜜栗鐵觀音茶拿鐵，是用整顆栗子蒸煮蜜制，加上重焙火的鐵觀音烏龍，口感多層豐富，飽滿不已。另一款覆盆芭樂大吉嶺冰茶，則是採用新鮮芭樂加上覆盆子果粒，基底使用大吉嶺紅茶，為香氣加分，口感清爽酸甜，又喝的到芭樂果肉。
除了開放門市寄杯，現在使用天仁APP線上購買還可享有茶飲跨店取杯的便利服務，也能透過天仁APP將飲料轉贈給其他親朋好友，輕鬆開心的揪好友一起喝飲料~絕對是飲料控們屯飲料的好時機！
第二杯半價活動詳細資訊
【喫茶趣ToGo】全品項相同茶飲第2杯半價
【CHAFFEE】全品項大杯相同茶飲第2杯半價
活動日期：
喫茶趣ToGo/ CHAFFEE實體門市：10/29(日)~11/5(日)
天仁APP：10/30(一)10:00~11/5(日)23:59