推動低碳淨零！產業園區管理局辦低碳淨零負碳排轉型論壇

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產業園區管理局高屏分局副分局長歐燕棉表示，產業園區管理局為因應區內企業淨零排放轉型之需求，乃與義守大學、金屬工業研究發展中心、台灣產學策進會等單位，共同舉辦此一低碳淨零負碳排轉型論壇。
歐燕棉說，為因應溫室氣體造成極端氣候，各國紛紛制定2050淨零排放的目標，台灣也制定了氣候變遷因應法，以及淨零排放路徑執行藍圖，採取積極措施，鼓勵企業擬定2050淨零排放策略，除因應歐盟、美國即將實施的碳邊境稅，也可從淨零轉型過程中，增加自身的競爭力。
會中邀請建置台灣首座負碳排示範工廠的成功大學教授陳志勇、ISO第三方公正驗證機構權威的SGS台灣檢驗科技公司資深副總裁黃世忠，以及種樹永續的社會企業家陳宇華執行長，作專題演講，分享實戰經驗，以提供企業淨零領導者(CEO)制定轉型淨零機制。
此次論壇專題演講，產官學研人士齊聚一堂，分享全球合作淨零的關鍵、碳稅壓力下，台灣企業因應之道、企業社會責任(CSR)與綠色永續商機的實務經驗，義守大學管理學院院長徐祥禎也說明學校在ESG的產學服務能量，提供企業淨零領導者CEO制定轉型淨零機制。
歐燕棉指出，台灣中小企業因為碳稅產生的碳焦慮，其實是可避免的，只要循序漸進從碳盤查開始、能資源轉型、節能減碳、低碳生產、碳抵換，最後達到淨零轉型，她認為園區企業只要依照政府的規範與補助，在園管局及學校完整規劃及有系統之低碳轉型輔導協助下，便可輕鬆解決企業的碳焦慮，該分局將持續推動園區產業聚落低碳轉型、協助區內廠商爭取政策補助資源、推動數位人才培訓與產業升級，驅動區域發展，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效。