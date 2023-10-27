印尼實施TikTok電商禁令！高層尋覓盈利新解方 不願放棄印尼市場
中國科技企業字節跳動（ByteDance）的影音分享及製作平台TikTok，在全球掀起旋風，更帶起「直播帶貨」潮流，讓印尼許多直播主從底層翻身從資產階級。然而印尼政府為了保護實體商家，率先禁止TikTok電商服務，讓TikTok頓失鉅額經濟利潤，但TikTok沒有放棄經營印尼市場，已組成創新團隊尋求新的盈利方式。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，TikTok已在新加坡組成全新的菁英技術團隊，專門尋求印尼市場營利的新方法，例如開發一款新應用或與當地企業建立合作關係。英國媒體《金融時報（Financial Times）》報導，有三名知情人士透露，來自菁英團隊的其中一個建議是成立一個獨立於其影片應用的在線商務平臺，以滿足這個東南亞經濟體監管機構的要求。
TikTok為中國社群軟體「抖音」國際版，2023年1月數據顯示，TikTok在全球擁有15億月活躍用戶，其中主要以大學以下的年輕族群為主。過去在東南亞的獲利來源除了廣告盈利，TikTok主要賺錢管道還有「直播帶貨」的分潤，隨著TikTok大舉進攻東南亞市場，旗下電商平台TikTok Shop也走入一般民眾的生活，不少東南亞面孔的網紅，在TikTok平台開直播叫賣商品，尤其過去在印尼市場曾是熱門潮流。
TikTok目前在東南亞約有8000名員工，並擁有3.25億的用戶。去年TikTok在東南亞達成的線上交易金額為44億美元，而在2021年，這個數字為6億美元，這兩年的成長幅度相當驚人，因此即便印尼政府祭出電商禁令，以及馬來西亞政府有意跟進印尼的禁令政策，仍然讓TikTok不願撒手這塊東南亞大餅。