重啟台灣郵輪市場！台灣港務公司前進香港參與亞太區郵輪展

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陳劭良說，亞太區郵輪展，是集結亞太地區港口、郵輪業者及相關供應鏈廠商於此，共同研商亞太地區郵輪市場議題，而台灣郵輪市場已逐漸復甦，為早日讓郵輪重返往日盛況，甚至超越以往，吸引更多郵輪靠泊台灣，在展場設置攤位展出，並登台介紹台灣港口資訊，宣傳台灣郵輪港口，行銷台灣各港郵輪設施及港口城市觀光。
陳劭良並說，港務公司看好亞洲郵輪市場成長，此次亞太郵輪論壇有許多重要郵輪業者前往參加，包含皇家加勒比郵輪、地中海郵輪、挪威郵輪、歌詩達郵輪及名勝郵輪等，也不乏精緻高端郵輪，如Ponant、Ritz Carlton Cruises、Scenic Cruises、Silversea Cruises、TUI Cruises、Viking 等郵輪品牌，顯示各大郵輪公司對亞洲市場的重視，亞洲郵輪發展重啟高峰指日可待。
陳劭良指出，今年亞太區郵輪展主題為「共同重建郵輪市場(Rebuilding Cruising Together)」，亞洲各國於去年底陸續解封，港務公司在2023年推出國際客船優惠措施，成功使許多郵輪品牌藉此回歸台灣市場，吸引郵輪靠泊台灣。
港務公司此次延續郵輪市場熱度，持續推動2024年國際客輪優惠措施，也安排參訪香港啟德郵輪碼頭，並拜會啟德碼頭總經理 Jeff Bent、名勝世界郵輪Michael Goh 總裁、Raymond Lim營運長，以及永安旅行社等高階主管，依據不同郵輪業者需求及特性，精準行銷台灣港口，並制定對應策略。
陳劭良並指出，為提升郵輪旅客體驗，提供郵輪公司規劃更多元在臺旅遊產品，台灣也將於明(113)年1月攜手韓國，共同辦理郵輪推介會與踩線活動，港務公司作為台灣代表，也積極邀請郵輪公司來台共同參與，期待引領台灣成為亞洲郵輪市場中的佼佼者。