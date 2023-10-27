柯文哲稱藍白合政黨協商期限11/20 侯友宜辦：不可能等到那天
針對民眾黨總統參選人柯文哲說，政黨協商期限到11月20日，侯辦發言人李利貞表示，不可能等到那一天，柯文哲和黃珊珊都講過，10月底是最後期限，因為民眾黨還要找副手，照既有的競選規劃向前走，同樣的，國民黨也是如此，因此不可能一直拖下去。民眾黨不應該雙重標準，只顧自己的規劃，卻要國民黨一直等下去。
記者余祥／台北報導
針對柯文哲說，先談總統合作再談立委合作，是用個人利益綁架全體利益。李利貞表示，總統選舉和立委選舉本來就是一體，民眾黨一向喜歡「以一己之心度他人之腹」，同時對歐洲國家聯合政府的定義有所誤解，才會跳過總統選舉合作，直接談聯合政府。
李利貞指出，柯文哲說法自相矛盾，一面說不可能11月19日宣布談判破裂，花一個晚上找副總統，所以要10月底前確定藍白合；一面宣稱努力到最後一刻，所以期限是11月20日。柯主席一下說30秒決定，一下又說要好好想想；一下說要政黨輪替，一下又說反對下架民進黨。國民黨和侯友宜陣營的目標一直非常明確，就是完成多數民意期盼的政黨輪替，因此需要儘速促成在野力量整合。
至於柯文哲競選辦公室發言人陳智菡提到，政黨協商內容至今尚未確認，日期從來沒有確定。李利貞回應，希望把政黨協商時間延到下周的就是民眾黨，侯辦和國民黨已經花了兩周，呼籲雙方坐下來談，民眾黨與其把時間花在放話，不如趕快決定日期，別再找理由故意拖延，他們隨時可以開始談。