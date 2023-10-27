路跑／日本馬拉松好手大迫傑訪台行掀旋風　傳遞Sugar Elite精神

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「我像同學一樣年紀時，因為朋友邀約，就這樣跑著跑著，喜歡上跑步。」大迫傑上午到桃園市田徑名校之一東興國中，與現場40位田徑隊小將，以及空手道隊跟桌球隊共60人，暖身慢跑，之後指導熱身動作，以及親身示範繩梯訓練，不斷鼓勵小朋友勇敢挑戰。最後大隊接力時，大迫傑與團隊好友村田諒客串壓軸最後一棒，兩人更是相互超車，非常投入。
大迫傑跟東興國中同學分享時笑說，「要記得一定要努力訓練，每次不同比賽，不管輸贏，拿出努力是最重要的事。還有每次比賽要記得開心，開心真的非常重要，因為運動就是這麼開心的事情。」
他同樣勉勵小選手，不要畏懼自身的缺失以及那些挫折低潮，「像我本身其實很容易緊張，那出場比賽前會注意到這狀況，如果緊張，要懂得去運用這種感覺，去活用這種心情，來幫助自己專注在賽場上。至於碰過挫折跟受傷低潮，不要想成失敗，利用這段過程去學習，累積下來一定的能量，在未來一定會成長，記得一定要正面、正向的思考。」
傍晚大迫傑來到台灣田徑重鎮、桃園高中，桃高田徑隊為國內常勝軍，多次贏得台灣全中運團體總錦標，也培育出許多優秀的田徑國手。這天正好是桃園高中校運會，大迫傑獲邀擔任鳴槍與頒獎嘉賓，由於現場熱情小粉絲眾多，意外颳起一陣旋風。
桃高田徑隊中長距離的選手也把握機會，面對面請益大迫傑，大迫傑不吝惜給出建議，他溫馨提醒青少年時期，要確實執行好眼前的訓練以及恢復，「還有清楚的設定目標，了解計畫的重要性，像首先決定好目標，設定時間，那自己現在的速度如何，還差多少，那按部就班地，一步一步慢慢地去達成目標。」
大迫傑並再三指出，均衡飲食和休息的重要性，「吃東西真的要均衡，不能偏食，營養的補充跟恢復體力非常重要，還有就是比賽後，記得要完全放空，不論比得內容好壞，先去放鬆，畢竟過去就過去了，暫時不要去思考太多，先好好休息恢復，休息最重要。」
桃園高中田徑隊詹證諠感謝大迫傑一一回答，「他真的很厲害，從他經驗分享中，更可以了解到成為像他一樣，真的是多麼不容易的事。」
亞洲行台灣站的第一天晚上，大迫傑抽空逛逛桃園中壢觀光夜市，他表示非常開心，玩了打彈珠跟射擊遊戲，並贏得獎品，還特別點了杯微糖珍珠奶茶，讚嘆相當道地，「夜市琳瑯滿目，很多東西，像是玩遊戲，跟一些攤販小吃，那在日本通常只有祭典才會有，台灣民眾很幸福，夜市很適合一家大小來走走逛逛。」