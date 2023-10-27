小法鬥萬聖節扮成「迷你蜘蛛」！膽小羅威那嚇瘋奔逃：媽媽快救我
萬聖節即將到來，許多飼主將毛小孩裝扮成各種可愛的小生物。國外就有一名女子將法鬥Daisy裝扮成蜘蛛，當Daisy化身為迷你八腳昆蟲，開心地找羅威那犬哥哥Dozer玩耍時，卻把Dozer嚇到拔腿奔逃，甚至還跳上沙發想保持距離，可愛的互動逗笑不少網友。
記者賴禹妡／綜合報導
Daisy與Dozer感情相當要好，時常一起追逐玩耍，有時也會上演玩具爭奪大戰。沒想到，媽媽將Daisy裝扮成可愛的迷你黑蜘蛛時，Dozer卻瞬間認不得裝扮後的妹妹，當Daisy興奮地想找哥哥玩耍時，Dozer簡直快被這個多腳小生物嚇瘋，一面被追逐一面拚命奔逃。
Daisy因為年紀還小，和Dozer有最萌體型差，沒想到換上蜘蛛裝後，卻把Dozer嚇到跳上沙發上，同時Dozer也露出狐疑的表情，彷彿是在說：「走開！可怕的小東西！雖然妳越看越像我妹妹。」影片曝光後，超萌的畫面吸引超過120萬人按讚。
不過，其實這段影片是媽媽在去年萬聖節記錄下來的，而Dozer跟Daisy追逐的畫面現在已經看不到了，因為Dozer出生就有先天性心臟病，被醫師判定活不過2歲，但Dozer仍陪伴大家到4歲左右，牠今年4月1日因心臟病突發離世，媽媽今年萬聖節又再度將這部影片PO上網回顧，希望能不斷重播寶貝頑皮玩耍的模樣。