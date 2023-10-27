李善均擺爛家務！星妻為家庭棄事業 田慧振悲吐：他想做啥就做啥
韓國大咖男星李善均捲入毒品案，今（27）日被限制出境展開調查。李善均的老婆田慧振成為關注焦點，她曾在節目中爆料「李善均像家中第3個孩子」，家事全部躺平不做，如今韓媒也替為了家庭犧牲演藝事業的田慧振抱不平，希望不要再對她冠上「李太太」的稱號，而叫她「演員」田慧振。
記者蔡依庭／綜合報導
47歲田慧振嫁給大1歲李善均14年，步入婚姻後就犧牲自己，成全先生的事業跟家庭，但實際上，田慧振同樣是實力派演員，直到孩子都大了才有時間拍戲。田慧振1998年就出道，是早李善均出道3年的前輩。2016年，她靠電影《思悼》榮獲韓國電影最重要獎項「青龍獎」最佳女配角獎，其他的作品還有韓劇《請輸入檢索詞WWW》、《陌生人》；韓片《不汗黨：地下秩序》、《獵首密令》。
2014年，李善均上綜藝《Healing Camp》時，田慧振就曾透過影片傳遞訊息：「李善均想做啥就做啥。」暗示家務都是女主人在做。田慧振繼續說，「李善均很像我家的第3個兒子，喝酒然後想幹嘛就幹嘛，不過就我來說，我『田慧振』卻消失了，幾乎只剩下『慧』而已。」
田慧振也曾坦言，因為李善均知名度太高，只好收起工作的心，好好照料家庭，當然有時也會沮喪，希望先生、小孩能體諒，但李善均則稱是太太不願外出工作，不過當時是因為剛好她懷二胎。如今李善均每天都上媒體版面，田慧振多少會受波及，但其實大眾對田慧振的好感度頗高，大致上不太會受到太大的影響，應當仍會有不少戲約找上門。