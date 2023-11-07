跨世代／租屋黑市亂象多　民團籲修法解決青年居住惡夢

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為了減輕青年的租金負擔，去（2022）年政府推出「300億租金補貼」，設定目標要補貼50萬戶租屋族，但最後只發出27萬餘戶，造成政府發錢補貼竟沒有人領的奇特現象，主要原因便是租屋黑市問題未解，房東擔心房客申請租屋補貼後身分被曝光。
崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，租屋黑市的亂象涵蓋幾個層面，一個是房東逃漏稅沒有如實的被納管，第二個是屋況品質不佳，漏水、壁癌、甚至是消防逃生路線都是常聽到的問題，最後是在租屋黑市的環境下，租客與房東的糾紛處理沒有保障。
對於如何破除租屋黑市問題？呂秉怡則提出從稅制、加強查緝等面向著手，強調租屋黑市是長年病症，需要完整的配套處理，呼籲政府不該推卸責任，應盡速著手處理，讓青年能夠在租屋市場安居。
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