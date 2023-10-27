月光光「ㄤ咕ㄤ咕萬聖嘉年華」！10/28中央公園嗨玩一整天
萌童變裝走秀、闖關討糖趣、YoYo家族唱跳表演！由高市府客委會與財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦的「2023月光光-ㄤ咕ㄤ咕萬聖嘉年華」10月28日在中央公園，要邀請大小朋友一同來作客，從白天玩到晚上，從童玩體驗DIY、兒童故事劇場及野餐音樂會，到好吃、好逛的荷包很想瘦市集，一起感受一場與眾不同萬聖節活動。
記者陳美嘉／高雄報導
「月光光，秀才郎，船來等，轎來扛，一扛扛到河中央。」高市府客委會主委楊瑞霞表示，《月光光》是一首代表性的客家童謠，希望藉由西方節慶中，廣受小朋友歡迎的萬聖節活動與客家文化的結合，舉辦從日時頭玩到暗晡頭的一系列活動，當天活動有集點兌換限量「好客野餐墊」、闖關並完成指定關卡數即可換取與眾不同的「ㄤ咕瓜面具」，歡迎大小朋友來現場拍照打卡、從遊戲中認識客家文化，感受獨特「客」式萬聖節。
活動早上開始，以「客家童玩蓋生趣」讓親子體驗客家童玩以及限量DIY，體驗傳統利用自然素材及資源回收製作童玩；「百變萌童伸展台」讓大小朋友發揮創意巧思，融合客家元素及萬聖節主題變裝走秀，第一名獎金有6000元，；「月光光野餐音樂會」邀請東門國小客家獅、魔幻泡泡秀、陸爸爸說演故事劇場、高雄市客家兒童合唱團、客家搖滾樂團IColor、還有小朋友的偶像YoYo家族的羚羊哥哥及天竺鼠姊姊熱情唱跳表演。
晚上將由快樂鳥故事劇場在「ㄤ咕ㄤ咕討糖趣」中演出活動專屬的討糖劇，帶領小朋友闖關討糖趣，用客語通關玩遊戲拿糖果。一系列活動精采不冷場，活動資訊請參閱「財團法人高雄市客家文化事務基金會」粉專。