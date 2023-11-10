跨世代／房價高、空屋多　扭曲房市讓青年住不起！

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除了社會住宅太少，內政部統計今年全國房價所得比攀升到9.72，台北市為15.22、新北市是12.77，台北市還曾一度破16。什麼是房價所得比？廖庭輝說，房價所得比就是俗稱的「不吃不喝幾年才買得起房」，儘管許多國家的城市房價也高，但考量到收入水準，台灣的房價所得比仍較國外其他地區高。
此外，根據2020年人口及住宅普查，台灣有117.5萬宅為空閒住宅，廖庭輝表示，台灣的住宅存量是900多萬戶，代表幾乎每8間房子就有1戶是空屋。高房價與高空屋率並存，讓青年產生強烈的被剝奪感。
「很多房子的人越買越多，很多新房子的空在這邊，但是很多青年人他看到的是房價不斷的在漲、租金不斷的在漲、社會住宅又蓋得不夠快」，廖庭輝說。如何達到居住正義、改善扭曲的房市讓青年安居，還需多聽聽青年的心聲。
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