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跨世代／房價高、空屋多　扭曲房市讓青年住不起！

記者甘庭嘉／專題報導

2024年1月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

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對於為何青年對於居住需求的感到焦慮，OURs都市改革組織研究員廖庭輝指出，買不起、租不好，又等不到社會住宅，是造成居住需求焦慮感的原因。《NOWnews今日新聞》調查發現，超過3成青年認為，社宅的戶數不足是社宅政策的最大問題，而專家學者也多認為，現在的社會住宅數量太少。

除了社會住宅太少，內政部統計今年全國房價所得比攀升到9.72，台北市為15.22、新北市是12.77，台北市還曾一度破16。什麼是房價所得比？廖庭輝說，房價所得比就是俗稱的「不吃不喝幾年才買得起房」，儘管許多國家的城市房價也高，但考量到收入水準，台灣的房價所得比仍較國外其他地區高。

此外，根據2020年人口及住宅普查，台灣有117.5萬宅為空閒住宅，廖庭輝表示，台灣的住宅存量是900多萬戶，代表幾乎每8間房子就有1戶是空屋。高房價與高空屋率並存，讓青年產生強烈的被剝奪感。

「很多房子的人越買越多，很多新房子的空在這邊，但是很多青年人他看到的是房價不斷的在漲、租金不斷的在漲、社會住宅又蓋得不夠快」，廖庭輝說。如何達到居住正義、改善扭曲的房市讓青年安居，還需多聽聽青年的心聲。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。
👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。

●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

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