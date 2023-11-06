跨世代／環團籲企業不應當「巨嬰」！盼綠電自發自用

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張皪心指出，企業應扛起開發綠電的責任，除了要做好自身的用電管裡，也該意識到企業本身可以投資綠電自發自用。綠色和平舉例，他們曾在今（2023）年5月前往台積電的股東大會，倡議台積電應投入綠電自發自用，例如出資在社區建置屋頂光電，且由台積電來擔保，居民能比較安心，政府則可以透過補助或稅收抵減等獎勵措施，提高企業的誘因。
「講更直接一點，我們過去看台灣這些用電量高的企業，有一點像是巨嬰，就是一直跟政府要，要不到就開始鬧」，張皪心期待像是台積電的大企業可以做領頭羊，投入綠電的開發，她也強調，在倡議ESG（環境、社會責任、公司治理）的浪潮下，發展再生能源除了是國際趨勢，也是讓台灣的企業更有競爭力的重要關鍵。
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