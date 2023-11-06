曝柯文哲3天沒回家　陳佩琪：民調贏3%內當副手的說法很奇怪

跨世代／環團籲企業不應當「巨嬰」！盼綠電自發自用

記者甘庭嘉／專題報導

2024年1月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

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根據《NOWnews今日新聞》民調顯示，因應能源轉型，將近7成青年支持調漲電價，但能接受的漲幅不高，36.4%只願意接受10%以下的調幅，另有14.3%表示「不接受漲價」，17.4%表示沒意見。針對如何因應能源轉型帶來的電價調漲，綠色和平專案主任張皪心提出汙染者付費的概念，意及透過碳費、碳定價機制，或獎勵企業投資綠電自發自用，由用電大戶來承擔綠電開發的成本。

張皪心指出，企業應扛起開發綠電的責任，除了要做好自身的用電管裡，也該意識到企業本身可以投資綠電自發自用。綠色和平舉例，他們曾在今（2023）年5月前往台積電的股東大會，倡議台積電應投入綠電自發自用，例如出資在社區建置屋頂光電，且由台積電來擔保，居民能比較安心，政府則可以透過補助或稅收抵減等獎勵措施，提高企業的誘因。

「講更直接一點，我們過去看台灣這些用電量高的企業，有一點像是巨嬰，就是一直跟政府要，要不到就開始鬧」，張皪心期待像是台積電的大企業可以做領頭羊，投入綠電的開發，她也強調，在倡議ESG（環境、社會責任、公司治理）的浪潮下，發展再生能源除了是國際趨勢，也是讓台灣的企業更有競爭力的重要關鍵。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。
👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。

●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

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