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「創意台中」綠空鐵道登場 邀民眾體驗台中幸福儀式感

▲「創意台中」綠空鐵道今天登場，一系列活動將熱鬧十天，邀民眾一起體驗台中幸福儀式感。(圖/記者金武鳳攝，2023.10.27)
▲「創意台中」綠空鐵道今天登場，一系列活動將熱鬧十天，邀民眾一起體驗台中幸福儀式感。(圖/記者金武鳳攝，2023.10.27)

記者金武鳯/台中報導

臺中市文化局舉辦的「2023創意台中x鐵道217」，今(27)日在綠空鐵道南段登場，吸引大批民眾參觀。文化局副局長曾能汀表示，今年以「幸福台中 儀式感」為主題，規劃主題展間、戶外藝術裝置、特色主題日、文創市集、美感體驗DIY及音樂表演等，並結合展現市府各機關成果的「臺中文創設計聯合展」，將一連熱鬧10天，歡迎大家一起漫步綠空鐵道，感受臺中獨有的幸福儀式感。　　

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曾能汀今日出席開幕式表示，創意台中今年邁入第13年，延續去年精采成果，持續於綠空鐵道南段舉辦，更延長從臺中驛至林森路，讓民眾充分感受臺中文創豐沛力與生活幸福感，特別感謝中、東、南及西區公所協助，活動精彩不斷，直到11月5日落幕。

▲「創意台中」開幕儀式邀請貴賓手沖咖啡，營造滿滿幸福儀式感氛圍。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.27)
▲「創意台中」開幕儀式邀請貴賓手沖咖啡，營造滿滿幸福儀式感氛圍。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.27)
開幕儀式邀請貴賓手沖咖啡，營造滿滿幸福儀式感氛圍。今年規劃4場主題日，10月28日「彩繪幸福日」率先登場，以主視覺吸睛線條打造市民共創繪版，邀請民眾一同繪出屬於自己的生活色彩。10月29日「講究不將就日」則推出萬聖節主題系列活動，包括萬聖大遊行、打卡主題牆及HOLA氣球秀等，歡迎民眾扮裝同樂。假日音樂表演以以臺中露營車知名品牌歐馬環球車業Airstream露營車打造戶外露營場景，歡迎民眾到場聽音樂、逛市集、看展覽。

文化局今年邀請大同國小美術班學生以活動主題發揮創意，用畫筆揮灑出臺中獨有的幸福時光，並製作成獨一無二的臺中衫展示於綠空鐵道上。大同國小教務處藝才組長侯湘嵐說，大同國小位於舊城區，特別能充分感受臺中獨特的人文風情及魅力，希望透過「創意台中」活動的參與，讓小朋友的單純幸福散播到整座城市。

「2023創意台中x鐵道217」自10月27日至11月5日，每日上午11時至下午6時，在綠空鐵道臺中驛至林森路區間登場，現場集章還可獲得療癒手帳等限定好禮。此外，活動期間週末安排「好識集」、「MINI市集」、「草地綠市集」及「邊緣工事」4大文創市集品牌一同參與。一年一度的「臺中文創設計聯合展」也同步在臺中驛鐵道文化園區舊軌月台，展示市府17個局會文創推動成果。


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