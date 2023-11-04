柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

跨世代／台灣能源轉型勢在必行！社會溝通不足成最大阻力

記者甘庭嘉／專題報導

2024年1月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

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《NOWnews今日新聞》調查全台22縣市20到39歲的青年世代，他們最支持何種能源政策？有34.4%支持「以核養綠」、29.2%支持「天然氣或燃煤搭配綠電」、17.3%「全面發展核能」、14.1%「全面發展綠電」。民調結果顯示，青年對於未來能源發展的看法，有超過5成認為核電仍應是能源選項之一，而支持綠電開發（包括以核養綠、天然氣或燃煤搭配綠電、及全面發展綠電）的青年則有將近8成。

台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏指出，各國的能源轉型都面臨「三難」，包括系統面的能源安全、環境面的淨零永續、社會面的平價普及。系統面的安全，指的是當從過去的化石燃料、到是否使用核能的討論、到再生能源如何安全穩定供電；能源轉型時的高成本，如何兼顧產業競爭力及民眾平價用電的權益；而當綠能發展時需要在各地都開發，政府與民眾對土地需求的想像不一，或開發與生態環保之間發生的衝突。

陳郁屏認為，在這三難之下，能源轉型過程中衝突爭執不斷，主要的原因是政府不只公開的資訊不足，社會公眾討論跟參與度也不夠。社會溝通不足，是造成能源轉型阻礙的關鍵原因。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。
👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

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