跨世代／台灣能源轉型勢在必行！社會溝通不足成最大阻力

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台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏指出，各國的能源轉型都面臨「三難」，包括系統面的能源安全、環境面的淨零永續、社會面的平價普及。系統面的安全，指的是當從過去的化石燃料、到是否使用核能的討論、到再生能源如何安全穩定供電；能源轉型時的高成本，如何兼顧產業競爭力及民眾平價用電的權益；而當綠能發展時需要在各地都開發，政府與民眾對土地需求的想像不一，或開發與生態環保之間發生的衝突。
陳郁屏認為，在這三難之下，能源轉型過程中衝突爭執不斷，主要的原因是政府不只公開的資訊不足，社會公眾討論跟參與度也不夠。社會溝通不足，是造成能源轉型阻礙的關鍵原因。
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