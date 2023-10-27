台中市金手獎選拔20家廠商獲獎 盧秀燕：臺中之光

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盧秀燕指出，感謝在第一線打拼的中小企業，全力守護台中產業動能，在疫情衝擊後的大時代逆勢成長，朝著永續經濟、社會共好邁進，持續造福員工，回饋社會，為台灣、台中再創經濟奇蹟新高峰。
臺中市金手獎得獎廠商協進會理事長孫志仲表示，金手獎創立於2002年，一轉眼已邁入22年，恭喜所有的得獎廠商，也感謝臺中市政府持續舉辦金手獎評選活動，鼓勵在地企業繼續卓越精進，積極成長轉型，除了提升競爭力外，也能成為火車頭帶動臺中市地方經濟發展，讓臺中更進步、更發展。
孫志仲理事長說明，本屆金手獎以「數位轉型 攜手向前」作為核心，此次參選企業有許多的二代傳承，讓公司經營和新的創意融合，帶著「新與舊」、「傳承與創新」精神，逐步轉型走進數位化的時代，與臺中在地中小企業製造業一齊走出疫情衝擊，在時代快速變動下，一步一腳印踏實向前，再創嶄新的高峰。
工策會表示，今日特邀明華園當家臺柱孫翠鳳老師蒞臨演講，分享明華園創團以來，對傳承歌仔戲表演藝術的堅持，孫翠鳳幽默風趣、能說能演，希望把傳承歌仔戲這份精神傳遞給中小企業主，讓金手精神永流傳。孫翠鳳強調，紐約有百老匯、臺灣有歌仔戲，明華園成軍逾九十載，如今已傳承至第三代，從野臺走上國際舞臺，就像臺中製造業的隱形冠軍，老老實實認真打拚，讓世界看見臺灣的實力！
今年榮獲金手獎殊榮的企業共20家，分別為銳泰精密工具股份有限公司、新可大國際股份有限公司、旭光箔膜科技股份有限公司、豪力輝工業股份有限公司、尚殷股份有限公司、健豐泡綿股份有限公司、新振發食品股份有限公司、威全機械工業股份有限公司、九灃興業股份有限公司、元順利有限公司、高搌工業有限公司、青水彩色印刷股份有限公司、安威機具股份有限公司、新裕原機器廠股份有限公司、東翔重機企業有限公司、振聲鐵工所股份有限公司、吉米食品有限公司、滿弓企業有限公司、政炎機械股份有限公司、豐源工業股份有限公司。