緬因州槍手仍在逃！路厄斯頓全市戒嚴成空城 警察逮人面臨3挑戰
美國緬因州路厄斯頓市（Lewiston）在當地25日晚間爆發大規模槍擊案，40歲男子卡德（Robert Card）涉嫌闖入一處保齡球館與一間餐廳大肆掃射，警方最新通報槍擊案造成18人死亡。這起槍擊案引發全美高度關注，包括總統拜登26日下令白宮和所有政府機關大樓降半旗致哀，聯邦調查局（FBI）也表態將會提供援助，但是卡德至今仍下落不明。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，緬因州的就地避難令仍然生效，警方告知民眾待在家中，路厄斯頓市的法院和政府機關不提供服務，許多學校和企業也關門。街頭一片空盪盪，只有不時傳來的直升機聲音打破寧靜，有路厄斯頓市的居民表示，從來沒有見過這樣的情況，如今路厄斯頓市宛如一座鬼城。
根據《CNN》報導，抓捕卡德的行動面臨困難，主要有3個原因。第一，卡德是一名經過認證的槍械教練，且擁有在美國陸軍預備役服役的豐富經驗，雖然沒有實際上過戰場，但是對於軍事戰術擁有相當的了解，肯定也清楚相關部門循跡追人的策略，並進而提前躲避。
第二，緬因州地貌充滿繁茂的森林，卡德是本地人，對於在森林中進行野外求生的經驗很可能比大多數軍警人員豐富。
第三，雖然至今尚不清楚卡德實施大規模槍擊的動機，但越來越多證據顯示，這似乎不是衝動犯罪，而是經過精心策劃。比如說，卡德的棄車處離當地港口（Pejepscot Boat Launch）不遠，若卡德有事先安排船隻，就有從水路逃逸的可能性。即便沒有，警方也不能排除這可能性，而必須加派人手從水路搜尋，進一步增加抓人難度。
緬因州將在當地時間27日上午10點舉行記者會，說明案情進度，但外界最關心的肯定仍是何時能夠抓捕卡德歸案？