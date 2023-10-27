陸大媽嫌台灣搭火車麻煩「要再進步喔」！反遭陸網打臉：是妳不懂
一名現居台灣的大陸大媽時常在抖音分享生活點滴，近日她就拍片抱怨台灣搭火車相當麻煩，還要先花錢到超商取票，不像在大陸可以刷臉、刷身分證進站，笑虧「台灣真的還要再進步喔」。短短13秒影片曝光後立即引發熱議，不少大陸網友忍不住吐槽：「其實可以手機買票，是妳自己不懂。」
記者賴禹妡／綜合報導
「中原女子在台灣」日前在抖音上傳新影片，只見她手上拿著一張票券，並表示在台灣搭火車相當麻煩，除了要先到超商花錢取票，進站時還必須感應QR code，反觀大陸只需掃瞄臉部、身分證即可，讓她笑虧：「台灣真的還要再進步喔。」
貼文曝光後，引來許多大陸網友留言 「其實可以手機買票，是妳自己不懂」、「阿姨我大陸人，在台灣13年，經常搭火車，從來沒去7-11拿」。另外，也有人直言「台灣人到大陸如果沒有居住證，上網買也是要去車站拿票，台灣的7-11遍地是，大陸的火車站還比較遠呢，所以其實是一樣的，沒必要這樣對比」。
事實上，台鐵公司於官網公告，民眾可以使用身分證號碼於網路及App訂票，僑胞及外籍人士等無身分證字號者，則需輸入護照號碼或居留證號碼訂票。網路購票可於各大車站、超商及郵局取票；App購票者則在取得手機票證後，於自動驗票閘門感應進、出站即可。