MLB／世界大賽冠軍誰屬　多數專家看好遊騎兵奪首冠原因有這些

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記者Steve Gardner預測遊騎兵6戰奪冠，「遊騎兵是今年例行賽美聯最會得分的球隊，到了季後賽打擊火力依舊凶猛，平均每場攻下將近6分，他們的打擊陣容從首棒到最後一棒都是強打，能夠擊潰已經疲憊的響尾蛇牛棚，這也是他們能打進世界大賽的關鍵。」
編輯Scott Boeck 預測遊騎兵5戰奪冠，「多虧他們強大的打擊陣容，遊騎兵將贏得隊史第一座世界大賽冠軍，美聯冠軍賽MVP Adolis Garcia在今年季後賽擊出7支全壘打、貢獻20分打點，加上菜鳥外野手Evan Carter出色的發揮，為遊騎兵提供可靠的支援，遊騎兵將走向最後勝利。」
編輯Jesse Yomtov 預測遊騎兵6戰奪冠，「這場世界大賽預計是五五波，但遊騎兵強大火力更具優勢，雖然二壘手Marcus Semien發揮不如預期，打擊率僅1成92，52打數中僅2支長打，到目前為止幾乎還沒有在打擊區做出貢獻，但如果這位身價1.75億美元的重砲火力復甦，有機會成為遊騎兵奪得隊史首冠的關鍵。」
記者Bob Nightengale預測響尾蛇7戰奪冠，「遊騎兵的陣容深度夠且有實力，也更有經驗，還擁有3枚世界大賽冠軍戒指的名人堂教頭Bruce Bochy，如果主場優勢現在還有意義的話，遊騎兵也擁有這個優勢，不過今年季後賽主場似乎意義不大，那為什麼做出更大膽的選擇呢？我認為響尾蛇將震驚全世界，就像2001年阻止洋基連霸那樣瘋狂。」