內幕／黃捷參戰基層炸鍋　趙天麟設宴安撫喊「要讓犧牲有價值」

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙天麟退選後，親菊系地方議員郭建盟率先發難，稱苦幹實幹20年，也一讓再讓，展現當仁不讓氣勢，懇請陳其邁「不要堅持空降」；與趙同屬湧言會議員黃文益也表達參選意願，定調為「競而不爭」；黃捷則表示戰士都沒有選擇戰場的權利，參選意願不低。
而觀察趙天麟桃色風波，高雄市長陳其邁罕見撂下重話，稱立委布局要審慎評估，日後又稱人選「不應該從派系跟選區來做考量」，對於黨內反彈聲浪，強調稱「我不怕任何壓力」，字裡行間似乎早已透露出端倪，被外界解讀為替黃捷接棒參選開路。
昨晚黨中央證實由黃捷接替參選，趙天麟也立即發文力挺，表示自己與團隊和後援組織會，將竭盡所能、全力支持與輔選。然而黃捷8月甫加入民進黨，更非第六選區議員，跨區接棒讓不少基層炸鍋，不滿陳其邁過於武斷的聲浪不絕於耳，更揚言政黨票不投民進黨。
據悉，趙天麟昨日晚間6時許於高雄市苓雅區餐廳席開20桌，宴請約150名里長，更是桃色風波後首度公開與「丁丁」丁雅婷一同現身，首先他感謝從政以來里長們毫無保留的奉獻與支持，坦言自己做錯事後有許多鄉親給予建議，包括退黨或是交棒太太參選，但他太愛高雄與民進黨，做不出這樣的決定，「堅持我參選到底的支持者，拜託你們斷念。」
對於基層炸鍋，趙天麟不斷安撫支持者，強調第六選區被其他黨拿走，那必定是自己人生中最沉重的打擊，務必要讓犧牲有價值，若是陳美雅或郭倍宏勝選情何以堪，喊話支持者「他們當選就是我的失敗。」
距離選舉還有70多天的時間，趙天麟強調，希望第六選區無論是總統、立委與政黨票，都開出高雄最棒的成績單，要讓主席賴清德與市長陳其邁看到，自己愛高雄精神永遠不變。心無旁騖，就是要將黃捷送進國會，完成階段性任務。