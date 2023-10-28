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內幕／黃捷參戰基層炸鍋　趙天麟設宴安撫喊「要讓犧牲有價值」

▲趙天麟與太太在事件過後首度一同公開現身，出席基層感恩餐敘，趙天麟安撫並懇求鄉親支持黃捷，要讓自己的犧牲有價值。（圖／讀者提供）
▲趙天麟與太太在事件過後首度一同公開現身，出席基層感恩餐敘，趙天麟安撫並懇求鄉親支持黃捷，要讓自己的犧牲有價值。（圖／讀者提供）

記者陳威叡／台北報導

尋求四連霸的民進黨立委趙天麟，日前遭爆昔與中國籍女子婚外情引發社會譁然，而背負著支持者期待，放棄經營20多年選區談何容易，最終不願成為在野黨提款機，加上政治導師謝長廷跨海開示，讓趙斷然棄選。如今黨中央拍板由甫入黨的黃捷跨區接棒，引發部分基層炸鍋，更揚言政黨票拒投民進黨。據悉，趙天麟昨晚宴請150多位里長，更是事件過後首度與太太公開現身，籲支持他參選到底的鄉親斷念，而自己犧牲務必要有價值，若讓其他政黨當選，將是人生中最沉重的打擊。

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趙天麟婚外情為政壇投下震撼彈，趙先是在當晚發出簡短聲明，坦言是「錯誤的往事」，太太知悉並獲原諒，隔日又支身前往服務處向社會大眾致歉，未提及退選一事，當天召開多場派系與團隊的會議，退選與否兩方意見拉扯，最終關鍵在於不願成為在野黨提款機，加上政治導師謝長廷跨海開示，讓趙天麟斷然棄選，誰來參選的棘手問題也接踵而至。

趙天麟退選後，親菊系地方議員郭建盟率先發難，稱苦幹實幹20年，也一讓再讓，展現當仁不讓氣勢，懇請陳其邁「不要堅持空降」；與趙同屬湧言會議員黃文益也表達參選意願，定調為「競而不爭」；黃捷則表示戰士都沒有選擇戰場的權利，參選意願不低。

而觀察趙天麟桃色風波，高雄市長陳其邁罕見撂下重話，稱立委布局要審慎評估，日後又稱人選「不應該從派系跟選區來做考量」，對於黨內反彈聲浪，強調稱「我不怕任何壓力」，字裡行間似乎早已透露出端倪，被外界解讀為替黃捷接棒參選開路。

昨晚黨中央證實由黃捷接替參選，趙天麟也立即發文力挺，表示自己與團隊和後援組織會，將竭盡所能、全力支持與輔選。然而黃捷8月甫加入民進黨，更非第六選區議員，跨區接棒讓不少基層炸鍋，不滿陳其邁過於武斷的聲浪不絕於耳，更揚言政黨票不投民進黨。

據悉，趙天麟昨日晚間6時許於高雄市苓雅區餐廳席開20桌，宴請約150名里長，更是桃色風波後首度公開與「丁丁」丁雅婷一同現身，首先他感謝從政以來里長們毫無保留的奉獻與支持，坦言自己做錯事後有許多鄉親給予建議，包括退黨或是交棒太太參選，但他太愛高雄與民進黨，做不出這樣的決定，「堅持我參選到底的支持者，拜託你們斷念。」

對於基層炸鍋，趙天麟不斷安撫支持者，強調第六選區被其他黨拿走，那必定是自己人生中最沉重的打擊，務必要讓犧牲有價值，若是陳美雅或郭倍宏勝選情何以堪，喊話支持者「他們當選就是我的失敗。」

距離選舉還有70多天的時間，趙天麟強調，希望第六選區無論是總統、立委與政黨票，都開出高雄最棒的成績單，要讓主席賴清德與市長陳其邁看到，自己愛高雄精神永遠不變。心無旁騖，就是要將黃捷送進國會，完成階段性任務。

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