MLB／世界大賽首戰響尾蛇大戰遊騎兵！球評潘忠韋、黃泰龍看好誰

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以下為各球評、專家分析以及預測：
球評潘忠韋預測（響尾蛇以4勝2敗勝出）
分析：響尾蛇隊今年在不被看好狀況下打進世界大賽，狀況來看，很像2019年的華盛頓國民，一路從外卡打進世界大賽，「短期賽一直有人跳出來，比較不太一樣。」最主要是跟例行賽不同，季後賽數據有時候只是參考，比較不一樣，響尾蛇年輕球員多，牛棚也有不錯戰力，會有機會奪冠。
球評黃泰龍預測（響尾蛇以4勝3敗勝出）
分析：蛇魂不滅！不管是COBRAS還是響尾蛇，都一樣是蛇！（笑），其實響尾蛇在不被看好狀況，壓力比較小一點，短期賽看的有時候不一樣，像響尾蛇隊這樣小市場球隊，強度已經不太一樣，打進去就算沒有奪冠，球隊整體附加價值也很高了，會讓球員感到榮耀，我希望可以打到最後一場。
球評李亦伸預測（響尾蛇以4勝3敗勝出）
分析：響尾蛇都打到這裡,我看好響尾蛇4：3遊騎兵。
專欄作家強打中年預測（遊騎兵4勝1敗勝出）
分析：我看好Bruce Bochy的執教能力，雖然響尾蛇台美混血Corbin Carroll很帥，又是台灣人，應該要支持，但理性思考後，遊騎兵隊戰力比較平均，不是靠天吃飯，尤其投手戰力太猛，不要說先發三本柱Jordan Montgomery、Nathan Eovaldi、Max Scherzer，後援投手還有Aroldis Chapman、Jose Leclerc、Josh Sborz等，尤其遊騎兵會考慮把Andrew Heaney當成中繼投手來用，整體戰力再度升級，世界大賽冠軍機會很高。