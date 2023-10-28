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MLB／世界大賽首戰響尾蛇大戰遊騎兵！球評潘忠韋、黃泰龍看好誰

▲響尾蛇與遊騎兵世界大賽碰頭，球評潘忠韋、黃泰龍看好誰。（圖／美聯社／達志影像）
▲響尾蛇與遊騎兵世界大賽碰頭，球評潘忠韋、黃泰龍看好誰。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2023年大聯盟世界大賽將於28日登場，賽前兩隊氣勢劍拔弩張，亞利桑那響尾蛇將出戰德州遊騎兵，這兩支「外卡」球隊，要如何在首戰就拔得頭籌？大家又看好誰出線？球評黃泰龍、潘忠韋以及專欄作家強打中年、球評「裘爺」李亦伸也透過《NOWnews今日新聞》解析，預測這次世界大賽誰會勝出。

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遊騎兵跟響尾蛇都是從外卡打進世界大賽，響尾蛇主要是「速度野球」，主帥Torey Lovullo2017年曾率領響尾蛇進入季後賽，可惜在分區系列賽就被淘汰。遊騎兵隊由資深總教練Bruce Bochy領軍，他在今年幫助遊騎兵睽違12年打進世界大賽，要爭取遊騎兵隊史首冠榮耀。

以下為各球評、專家分析以及預測：

球評潘忠韋預測（響尾蛇以4勝2敗勝出）

分析：響尾蛇隊今年在不被看好狀況下打進世界大賽，狀況來看，很像2019年的華盛頓國民，一路從外卡打進世界大賽，「短期賽一直有人跳出來，比較不太一樣。」最主要是跟例行賽不同，季後賽數據有時候只是參考，比較不一樣，響尾蛇年輕球員多，牛棚也有不錯戰力，會有機會奪冠。

▲球評潘忠韋，對於世界大賽看好響尾蛇隊勝出。（圖／NOWnews資料照）
▲球評潘忠韋，對於世界大賽看好響尾蛇隊勝出。（圖／NOWnews資料照）
球評黃泰龍預測（響尾蛇以4勝3敗勝出）

分析：蛇魂不滅！不管是COBRAS還是響尾蛇，都一樣是蛇！（笑），其實響尾蛇在不被看好狀況，壓力比較小一點，短期賽看的有時候不一樣，像響尾蛇隊這樣小市場球隊，強度已經不太一樣，打進去就算沒有奪冠，球隊整體附加價值也很高了，會讓球員感到榮耀，我希望可以打到最後一場。

▲球評黃泰龍認為，響尾蛇隊勝出機率很高。（圖／吳政紘攝）
▲球評黃泰龍認為，響尾蛇隊勝出機率很高。（圖／吳政紘攝）
球評李亦伸預測（響尾蛇以4勝3敗勝出）

分析：響尾蛇都打到這裡,我看好響尾蛇4：3遊騎兵。

▲球評李亦伸，對於世界大賽看好響尾蛇隊勝出。（圖／NOWnews資料照）。（圖／李亦伸提供）
▲球評李亦伸，對於世界大賽看好響尾蛇隊勝出。（圖／NOWnews資料照）。（圖／李亦伸提供）
專欄作家強打中年預測（遊騎兵4勝1敗勝出）

分析：我看好Bruce Bochy的執教能力，雖然響尾蛇台美混血Corbin Carroll很帥，又是台灣人，應該要支持，但理性思考後，遊騎兵隊戰力比較平均，不是靠天吃飯，尤其投手戰力太猛，不要說先發三本柱Jordan Montgomery、Nathan Eovaldi、Max Scherzer，後援投手還有Aroldis Chapman、Jose Leclerc、Josh Sborz等，尤其遊騎兵會考慮把Andrew Heaney當成中繼投手來用，整體戰力再度升級，世界大賽冠軍機會很高。

▲遊騎兵睽違12年再度打進世界大賽，將對決響尾蛇隊，力拚創隊62年來的首座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵睽違12年再度打進世界大賽，將對決響尾蛇隊，力拚創隊62年來的首座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

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