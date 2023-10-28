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獨／徐翔聖父親過世化成動力！進入日職養樂多發展　母親感動淚崩

▲養樂多正式跟徐翔聖簽約，他日本名為高橋翔聖，擁有雙重國籍，7月父親過世，但他的努力被看見。（圖／吳政紘攝）
▲養樂多正式跟徐翔聖簽約，他日本名為高橋翔聖，擁有雙重國籍，7月父親過世，但他的努力被看見。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

希望他的父親也能看到！剛跟養樂多燕子隊簽下育成合約意向書的鶯歌工商投手徐翔聖（高橋翔聖）是台日混血，母親高橋可奈子為日本大阪人，長年居住台灣，中文已經非常流利，她透露，自己本來沒有認為看到自己兒子被選上日職指名會哭，但當她親眼看到自己兒子獲選，當下眼淚就不聽使喚滑落，在這背後，其實還有很多故事，原來徐翔聖的父親在7月因病逝世，無緣看到兒子穿上紅白藍相間的球衣，但徐翔聖也帶著這股力量，持續往棒球人生邁進。

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明年6月才會正式畢業的徐翔聖，從小在台灣出生，因母親工作關係，幼稚園在日本就讀過，之後回到台灣就讀，徐翔聖從小因為母親喜歡棒球，送給他棒球手套開始啟蒙，母親還會跟他傳接球，之後徐翔聖到福林國小就讀、長安國中，曾經因為高中想到日本回去就讀，但受到疫情影響，他選擇到鶯歌工商唸書，並在總教練王傳家指導下，加強他的身體素質，球速從130公里左右「激增」到150公里，是繼劉致榮後，隊史第二位旅外的球員。

王傳家表示，其實主要就是增加他的身體素質，「他原本就擁有這樣的條件，希望他達到某些標準，照著這些菜單去做，他自然可以有這樣的成績，另外，他也很自律，對自己表現很要求。」

▲徐翔聖（高橋翔聖）加入養樂多燕子隊，完成夢想。（圖／吳政紘攝）
▲徐翔聖（高橋翔聖）加入養樂多燕子隊，完成夢想。（圖／吳政紘攝）
身高187公分，球速可飆到151公里，控球有一定水準，徐翔聖希望未來可以長高到190公分，強化自己的投球機制跟能力，成為一位獨當一面的投手。

徐翔聖從小就看日職，對於中央聯盟也很憧憬，尤其阪神虎是家鄉球隊，他還曾到甲子園球場看過球，不過現在加入養樂多，他也受寵若驚。

回憶養樂多隊比較出名選手，除了監督高津臣吾打過中職，對台灣很熟悉外，投手教練伊藤智仁過去也帶過台灣球員宋家豪，教練嶋基宏也曾來過台灣，整體來說對台灣球員比較親切。

▲小川泰弘曾在日職投出無安打比賽。（圖／取自Tokyo Swallows推特）
▲小川泰弘曾在日職投出無安打比賽。（圖／取自Tokyo Swallows推特）
此外，徐翔聖跟養樂多也很有緣份，他小學曾就讀日僑學校，還跟養樂多隊的王牌投手小川泰弘有過互動，2013經典棒球對抗賽，日本武士隊來台，也到日僑學校拜訪，當時他還是小學生，戴著阪神虎的球帽，十分顯眼，小川特別問他是哪一隊球迷，他也童言童語說：「我是阪神球迷」，沒想到兩人在之後卻因為這樣的緣分成為隊友。

養樂多國際部長奧村政之5月多來台，就是為了找尋台灣好手，他透過富邦悍將投手教練羅曼介紹，發現台灣有很多好手，教練也很認真指導，甚至很多選手素質還比日本好，輾轉得知徐翔聖為台日混血，加上很有潛力，特別以日職選秀方式指名他，也希望他未來不受外國人限制，可以在日職大放異彩，期待他2026年就可以上一軍，成為球隊戰力。

▲徐翔聖（高橋翔聖）跟母親高橋可奈子都很喜歡棒球，如今可以帶著父親的祝福前進日職。（圖／吳政紘攝）
▲徐翔聖（高橋翔聖）跟母親高橋可奈子都很喜歡棒球，如今可以帶著父親的祝福前進日職。（圖／吳政紘攝）
養樂多預計在明年7月跟他簽約，在這之前，徐翔聖還是會參加黑豹旗賽事，並且跟著鶯歌工商練球等，提到兒子被選上日職，母親高橋可奈子十分感動，她說：「希望他的父親也能看到！」她也透露，當時看到徐翔聖被選上，忍不住流淚，由於他的父親在7月過世，但也很支持他打棒球，徐翔聖如今被日職選中，也算是帶著父親的祝福前進。

對於未來目標，徐翔聖希望自己可以努力加強練好身體，加強身體素質，之後要投出超過150公里以上的速球，持續往自己的夢想努力。

▲徐翔聖（高橋翔聖）加入養樂多燕子隊，國際部長奧村政之是幕後推手。（圖／吳政紘攝）
▲徐翔聖（高橋翔聖）加入養樂多燕子隊，國際部長奧村政之是幕後推手。（圖／吳政紘攝）

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