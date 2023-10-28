李克強才傳死訊！中國「新冠防疫大將」吳尊友也病逝了
中國國務院前總理李克強27日凌晨0點10分，因心臟病突發於上海逝世，享壽68歲，死訊震驚全球，各種有關其死因的推論甚囂塵上，不過就在同一天，在新冠大流行期間帶領中國抗疫的中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，也傳出因病去世的消息，享壽60歲。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中港媒報導，吳尊友1963年6月出生於安徽黃山，於安徽醫科大學衛生系先後獲得學士、碩士學位，1988年進入安徽省防疫站工作。1991年至1992年，吳尊友前往美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）攻讀公共衛生碩士；1992年至1995年再讀流行病學博士，回國後從事愛滋病防治工作；2003年SARS疫情爆發，吳尊友也投入防治。
2017年4月，吳尊友升任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家；2020年年初新冠疫情爆發，吳尊友立刻參與疫情防控的一線工作，因頻繁在媒體上露臉、談論疫況發展與措施而廣為民眾所知；2023年1月還當選為第十四屆全國政協委員。
有細心的中國民眾並發現，吳尊友的外貌在疫情期間有了明顯變化，不只頭髮由黑變白，身形也越趨消瘦，大疫3年的壓力可想而知。不過對此吳尊友曾回應道，為了抗疫，許多人付出的都比自己還多，有些甚至是生命的代價，相比之下，自己的付出不算什麼。
吳尊友病逝消息與李克強的一併登上微博熱搜，報導指出，吳尊友是於10月27日中午12時56分左右，因胰腺癌於北京逝世。親友尊重本人生前遺願，喪事從簡，不舉行遺體告別儀式。