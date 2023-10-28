以色列「擴大地面行動」　再次警告加薩居民：盡快撤離

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有無國界醫生組織在社交媒體平台X上透露，無法聯繫到一些巴勒斯坦裔的同事，相當擔心在醫院和避難所的患者、醫務人員。聯合國兒童基金會（UNICEF）負責人拉塞爾（Catherine Russell）也聲稱，無法聯繫到在加薩的組織人員。
以色列軍方發言人、海軍少將丹哈加里（Daniel Hagari）27日晚間在記者會上證實，已加強對加薩的攻勢，以色列空軍正在對隧道和其他基礎設施進行大規模打擊。
白宮27日表示，美國投入當地人道救援，包含向加薩平民運送燃料和救援物資，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）未對以色列擴大地面行動一事發表評論，但他重申華府支持以色列自衛的權利，不會為以色列「劃出紅線」，會繼續與以色列討論保護加薩平民的必要性、爭取以色列人質安全返回、加薩地面行動後的種種需要等問題。
此外，針對哈馬斯控制的加薩衛生部公布的傷亡數字，美國總統拜登（Joe Biden）表達了疑慮，但國際人道機構，包含聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）普遍認為，儘管真實數據可能與哈馬斯公布的存在些許差異，可根據證詞、衛星圖像和其他實地觀察，這些數據依然具備一定的準確及可信度，目前要完全計算雙方死傷人數相當困難，不排除仍有部分被壓在瓦礫堆下的死傷者尚未發現。
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